Cercle Brugge haalt nieuwe beloftecoach bij KAA Gent

De 31-jarige Bart Plasschaert is vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van de U23 van Cercle Brugge. Hij komt over van KAA Gent en was daarvoor ook actief bij Beerschot en Zulte Waregem.

Vanaf komend seizoen treedt Cercle met de U23-ploeg aan in Tweede Nationale. De thuiswedstrijden zullen net zoals de voorbije seizoenen worden afgewerkt op de terreinen van Daring Ruddervoorde. Na het vertrek van Wouter Artz naar SK Deinze ging Cercle op zoek naar een coach voor de beloften en die vond men in Bart Plasschaert.

Hij is reeds vijftien seizoenen coach en afgelopen seizoen actief als trainer van de U15 van KAA Gent waarmee hij kampioen speelde. Voordien begon hij bij Standaard Wetteren en was hij onder andere assistent van de U21 van Zulte Waregem. Bij Beerschot fungeerde hij als video-analist van de A-kern.

Plasschaert zal met Cercle op 13 juni zijn eerste training als U23-coach leiden. Daarbij krijgt hij de hulp van assistent-coach Haris Apostolidis (30). In het kader van het educatieve partnership dat Cercle vorig jaar afsloot met Football Science Institute, was Haris afgelopen seizoen al actief voor de A-kern en de beloften. Nu wordt hij dus de vaste assistent van Bart Plasschaert bij de U23.

(ACR)