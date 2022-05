Cercle Brugge dreigt hoofdsponsor te verliezen: “Politici moeten dringend overleggen met Pro League over gokreclame”

“Napoleon Games is de hoofdsponsor van Cercle Brugge, een verbod op reclame voor gokbedrijven zou grote gevolgen hebben”, bekent Louis-Philippe Depondt, woordvoerder van de Vereniging. Hij hoopt dat minister Van Quickenborne zo snel mogelijk overleg pleegt met de Pro League, voordat dit wetsontwerp ingediend wordt. Club Brugge, dat via de voetbalshirts van de spelers reclame voor Unibet voert, hult zich in stilzwijgen.

Het wetsontwerp dat minister Vincent Van Quickenborne wil indienen, zorgt voor beroering in de voetbalwereld. “Zestien van de achttien voetbalploegen in eerste klasse hebben een gokbedrijf als sponsor, voor Cercle is het zelfs de hoofdsponsor. Die inkomsten bannen zou grote gevolgen hebben”, stelt Louis-Philipe Depondt.

Hij wijst erop dat de gokkantoren in ons land terecht streng gereglementeerd zijn: “Ik lees ook in de media dat het bannen van reclame voor weddenschappen zou leiden naar de illegaliteit, waardoor er geen enkele controle meer is op het gokken.”

Overleg

Louis-Philippe Depondt rekent erop dat onze politici en de kansspelencommissie eerst onderhandelen en overleggen met de Pro League, alvorens een definitieve beslissing te nemen. “Met Cercle voeren we al sensibiliseringsacties bij de supporters, zoals Always Keep Control, waarbij wij hen wijzen op de gevaren van een gokverslaving en aanzetten tot een verantwoord omgaan met weddenschappen op voetbalwedstrijden.”

Op de vraag hoe zwaar het budget van Cercle zou lijden, als Napoleon Games wegvalt als hoofdsponsor, wou Louis-Philippe Depondt niet ingaan: “Qua sponsoring gaan wij piramidaal te werk, met de meeste return on investment voor de hoofdsponsor.”