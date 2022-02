Cercle Boys schenken cheque aan voetbalschool Cercle Brugge

Supportersvereniging Cercle Boys Vierwegen uit Wingene organiseerde onlangs een nieuwjaarsreceptie. Tijdens die receptie werd de nieuwe voorzitter in de kijker gezet en overhandigde de club een cheque aan de voetbalschool van Cercle.

Cercle Boys Vierwegen komt vaak samen in café Vierwegen langs de Balgerhoekstraat op Sint-Jan. Sinds kort werd Jan Vanneste hun nieuwe voorzitter. “Onze vorige voorzitter Luc Verstraete (66) is na ziekte overleden”, weet Jan. “Op vraag van Luc heb ik hem opgevolgd. Het is alvast een hele eer om tot voorzitter benoemd te worden. Ons doel is om de jeugd de kans te geven om hun talent verder te ontwikkelen. De jeugd van Cercle kan zo doorstoten naar het eerste elftal.”

Slimme camera

Tijdens de bijeenkomst werd er een cheque overhandigd aan De Groene Bron of de voetbalschool van Cercle Brugge. “We vroegen aan jeugdcoördinator David Carpels wat we konden doen voor de jeugd. Hij stelde voor om een camera te kopen en daarom schenken wij een cheque van 750 euro.”

David Carpels: “Momenteel loopt Cercle op een soort wolk door de knappe overwinningen, maar dit alles moet behouden kunnen worden. Dat kan enkel door heel hard te werken en de jeugd extra te steunen. Ik vond het een schitterend idee om met het geschonken bedrag een speciale camera aan te kopen. Een slimme camera die de bal volgt op het veld. Via een online platform kunnen alle beelden thuis afgespeeld worden. Zo kunnen alle trainers de voetbalbeelden zien en de jeugd extra bijstaan. Nu moet een speler of iemand anders aan de camera staan, maar met de nieuwe aankoop is dat niet meer nodig.” (NS)