Casey Devolder en SK Westrozebeke (2A) grijpen naast de titel: “Er is nog één punt nodig voor de eindronde”

De titelstrijd in tweede provinciale A is beslecht in het voordeel van Dottenijs. Zijn laatste concurrent Westrozebeke verloor vorig weekend drie kostbare punten tegen Geluwe (0-1).

Volgens de 24-jarige flankspeler Casey Devolder speelden de zenuwen hun parten. “Het is jammer dat we op de voorlaatste speeldag de titelstrijd moeten opgeven. Het leefde nochtans in onze spelersgroep. Tegen Geluwe liep het echter onverwacht fout waardoor Dottenijs de champagne kon ontkurken. Zelf hebben wij nu voorlopig nog niks. Zondag moeten we op zijn minst een gelijkspel halen op Moorsele om zekerheid te hebben over de eindronde. Eens daarin gaan wij voluit voor de promotie, want we beseffen dat onze vereniging eigenlijk ook thuishoort in de hoogste provinciale reeks. Tegen kampioen Dottenijs hebben we bijvoorbeeld 6 op 6 gehaald, maar tegen de zogenaamde mindere goden liep het soms fout en net die punten komen we nu bij de eindafrekening tekort. Een nieuw bewijs eigenlijk dat je elke wedstrijd met dezelfde ingesteldheid moet aanpakken.”

Contract verlengd

Kunnen jullie je nog opladen voor die nacompetitie? “Tuurlijk. Als ambitieuze sporter wil je op een zo hoog mogelijk niveau acteren en ook de vereniging wil zo snel mogelijk naar eerste. Als we daarin slagen zal het ongetwijfeld weer met mij in de spelerskern zijn, want tijdens de jongste gespreksronde over de toekomst van de club heb ik mijn krabbel gezet onder een nieuwe overeenkomst. Ik start dan mijn vijfde seizoen bij Westrozebeke nadat ik overkwam van de beloften van Oostnieuwkerke. Wie weet ontmoet ik straks weer mijn vorige sportieve werkgever”, besluit de sanitairman/elektricien uit Staden. (SBR)