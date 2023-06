Cameron McGeehan verlaat KV Oostende na drie seizoenen: “Ik ben dankbaar. And KVO will be back”

Zoek straks niet naar Cameron McGeehan, op de ploegfoto bij KV Oostende. De Londenaar zet straks zijn carrière elders voort, zijn aflopend contract wordt niet verlengd. “Ik ben Oostende ontzettend dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Ik heb zo België op een andere manier leren kennen.”

De 28-jarige McGeehan was actief bij traditieclubs in eigen land – onder andere Luton, Portsmouth en Barnsley – alvorens in de zomer van 2020 in Oostende neer te strijken. Niet gespaard van blessureleed, klokt hij nu af op 56 matchen voor KVO, goed voor zeven goals en twee assists. Zijn contract loopt straks af en kent geen verlengstuk. Tijd om terug te blikken.

“Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om hier aan de slag te gaan. Ik wou altijd al in het buitenland spelen, een nieuwe omgeving opsnuiven. Van Bart Brackez tot Tony Obi en de fysiotherapeuten: ik wil iedereen voor en achter de schermen bedanken om me hier op mijn gemak te stellen. Ik trad uit m’n comfortzone, leerde een interessante cultuur kennen waar Nederlands en Frans mooi worden afgewisseld, en maakte kennis met prachtige steden als Brugge, Antwerpen, Gent en Brussel. Naar Oostende komen was een gok, maar ik heb oprecht genoten van elk moment. Van trainers Alexander Blessin, clublegende Yves Vanderhaeghe en Dominik Thalhammer stak ik ook zeer veel op.”

Eerder dit kalenderjaar maakte hij ook z’n comeback bij de nationale ploeg van Noord-Ierland. Als geboren en getogen Londenaar kan hij voor de Green and White Army uitkomen dankzij z’n grootmoeder. “Het was een kwestie van tijd. Ik stond al langer op de radar van de technische staf, maar het was een kwestie van timing en het goede gevoel hebben om internationaal te voetballen. Het is een mooie kans op extra ervaring, die ik nu zeker wil grijpen.”

“Er is interesse van Belgische eersteklassers, en vanuit Engeland”

“Dus, algemeen bekeken ben ik positief over de voorbije jaren. Hét mooiste moment? Ja, mijn eerste goal, op Racing Genk (september 2020), en het doelpunt in de zege tegen Club Brugge (maart 2023) blijven me bij, maar het gaat over de volledige ervaring. Zeker, de degradatie was een grote teleurstelling. Ook mijn blessures zorgden voor frustratie. Zonder fysiek leed had ik de club nog meer kunnen helpen.”

“Maar we hebben alles gegeven. Geloof me: KVO will be back. Ze hebben goeie infrastructuur, een mooi stadion en dito oefencomplex, knappe fans en de investeerders weten waarmee ze bezig zijn. Waarom zou Oostende niet op korte termijn terug kunnen keren? Er zijn genoeg teams die meteen na degradatie weer stijgen. Met een mix van jeugd, ervaring en voetbalkennis moet dat mogelijk zijn.”

Zonder hard feelings

Was een verlengd verblijf in Oostende een optie? “Tijdens de WK-pauze in november waren er voorzichtige contractbesprekingen. Maar ik wou zien waar de club naartoe ging. Zo komt het tot een natuurlijk, logisch en begripvol einde, zonder hard feelings. Drie jaar is in de voetballerij ook best een lange periode.”

“Ja, er is al interesse van Belgische eersteklassers. Dat getuigt van erkenning. Bovendien ben ik graag in België en is het een goeie competitie. Ook vanuit Engeland zijn er contacten. Mijn vrouw Tiffany en ik verwachten binnenkort ons eerste kindje, dus dat speelt ook een rol. Gelukkig stelt zij zich flexibel op en – kort gesteld – werkt ze hoofdzakelijk via haar telefoon. Hoe dan ook sta ik voor belangrijke beslissingen.”