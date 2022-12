Bryan Van Den Bogaert behoort tot beste elf spelers in IJsland: “Transfer was een goede keuze”

Bryan Van Den Bogaert (30) geniet momenteel thuis na, samen met zijn gezin, van zijn topseizoen dat hij de afgelopen zeven maanden beleefde bij zijn IJslandse ploeg KA Akureyri. Als linkervleugelverdediger liet Bryan zich bij KA Akureyri onder meer opmerken afgelopen seizoen met vijf assists en een doelpunt. Als beloning voor dit harde werk werd hij in IJsland uitgeroepen tot een van de beste elf spelers van het seizoen.

Sinds eind oktober is de linkervleugelverdediger van het IJslandse KA Akureyri, Bryan Van Den Bogaert, die binnenkort zijn 31ste verjaardag mag vieren, terug op Belgische bodem. Met zijn ploeg eindigde Bryan in de IJslandse eerste klasse op een verdienstelijke tweede plaats, die KA Akureyri een ticket opleverde voor Europees voetbal.

“Sportief heb ik een topperiode achter de rug”, vertelt de verdediger. “Mijn transfer naar KA Akureyri was een goede keuze. Ik kreeg er een warm onthaal, ben er ontvangen met open armen en kon ook elke wedstrijd spelen, waardoor ik mij meteen kon ontpoppen tot een vaste waarde. Ondanks het enorm mooie landschap dat IJsland te bieden heeft, de totaal andere mentaliteit die er heerst en de factor stress die compleet vreemd is voor de IJslandse bevolking, was voor mij mijn grootste gemis de voorbije zeven maanden mijn gezin. Zowel mijn partner Daphné, die bij aanvang van het seizoen zwanger was van ons tweede dochtertje, als onze dochter Zaya waren het grootste deel van het seizoen in Kuurne. Facetime en Skype waren op dat moment dan ook onze belangrijkste communicatiekanalen.”

Vijf assists

“Aangezien ik een familieman ben, was het extra genieten van de momenten waarop mijn vrouw en dochter richting IJsland afreisden. Gelukkig vond ik in IJsland ook veel steun bij mijn toenmalige ploegmaat Sebastiaan Brebels (die dit seizoen bij KSK Lierse Kempenzonen in de Challenger Pro League speelt, red.). Daarnaast kreeg ik in de maand juni van mijn IJslandse club de toestemming om naar België af te reizen zodat ik de bevalling kon bijwonen van onze tweede dochter Zari.”

“Als er dichter bij huis een goede aanbieding komt, zal ik die zeker in overweging nemen”

Als verdediger zorgde Bryan afgelopen seizoen bij zijn IJslandse ploeg voor vijf assists en een doelpunt, wat hem een plaatsje opleverde in de top elf van beste spelers van het afgelopen seizoen in IJsland. “Wat 2023 mij zal brengen weet ik tot op heden nog niet”, gaat Bryan verder.

Ondergewaardeerd

“Mijn contract bij KA Akureyri verlengen is een optie, maar ook de transfermarkt ligt volledig open. Als er een goede aanbieding komt, dichter bij huis, zal ik die zeker in overweging nemen, puur om dichter bij mijn gezin te kunnen zijn. Helaas wordt in Europa het IJslandse voetbal ondergewaardeerd. Alleen aan het koude klimaat van IJsland was het een beetje aanpassen, vandaar dat ik meteen na mijn terugkeer hier in België ervoor gekozen heb om twee weken richting Egyptische zon te trekken met mijn gezin, iets wat ons enorm veel deugd heeft gedaan. Momenteel heb ik ook volop de tijd om het WK te volgen en te analyseren in Qatar.” Ook een weekje Sunparcs prijkt eveneens nog op de agenda van het gezin dit jaar.

(BRU)