Bryan Moeyaert opent eigen voetbalacademie: “Zowel groeps- als privétrainingen mogelijk”

Wie als jonge voetballer zijn technische vaardigheden een boost wil geven, kan sinds enkele weken terecht in de voetbalacademie van Bryan Moeyaert (30). De gewezen jeugdtrainer van KV Oostende en Belgisch kampioen FIFA 2011 is onlangs gestart met de organisatie van specifieke jeugdtrainingen op de sportvelden van Sportpark De Lenspolder in Nieuwpoort.

“Door mijn ervaring om met jongeren te werken en voldoening te halen uit de ontwikkeling van jonge spelers is het idee ontstaan voor het oprichten van mijn eigen voetbalacademie”, vertelt Moeyaert.

“Onze functionele techniektrainingen zijn vooral gericht op het aanleren van vaardigheden die voetballers kunnen gebruiken tijdens wedstrijdsituaties. We trainen uiteraard ook één tegen één acties, traptechniek, afwerken en snelheid. Eigenlijk oefenen we alles wat bruikbaar en nuttig is in wedstrijdsituaties. Het is ons doel om spelers te motiveren om deze technische vaardigheden op een leuke manier en stap voor stap tot de perfectie aan te leren.”

De trainingen in Bryan’s Dribbel Academy zijn opgedeeld in verschillende categorieën. “De groepstrainingen gebeuren volgens leeftijd. De vier trainingen zijn opgedeeld in een cylcus van vier weken. We dagen de spelers uit om elke training iets bij te leren. Het is de bedoeling dat de speler na vier weken in een wedstrijdsituatie deze functionele technische vaardigheden kan herkennen en gebruiken. Elke groepssessie trainen we maximaal met 8 spelers per groep. Op deze manier kunnen we van zeer nabij de oefeningen bij elke speler opvolgen. Elke training duurt ongeveer één uur.”

“Daarnaast zijn er ook privétrainingen voor maximaal twee spelertjes”, verduidelijkt Moeyaert. “Door te kiezen voor privétrainingen kunnen we de speler aanbieden waarop hij of zij specifiek wil trainen. We zorgen ervoor dat hij of zij gemotiveerd en gestimuleerd wordt om elke uitvoering tot in de perfectie aan te leren.” (PDC)

Wie geïnteresserd is in de nieuwe voetbalacademie van Bryan Moeyaert kan alle info vinden op hpps://www.dribbelacademy.be/