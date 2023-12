Bryan Cordier wil behoud verzekeren met Snaaskerke (2A): “Ook tegen leider Jong Male zijn we niet kansloos”

Met een broodnodige overwinning op het veld van rode lantaarn VV Tielt en een gelijkspel tegen KSV Diksmuide B heeft KSK Snaaskerke een punt gezet achter zes nederlagen op een rij. Komend weekend spelen de groen-gelen een topwedstrijd tegen de autoritaire leider Jong Male.

“We hebben in de twee voorbije wedstrijden onze rug gerecht”, opent sterkhouder Bryan Cordier (29). De kapitein, die zijn jeugdopleiding genoot bij KV Oostende, is aan zijn vijfde seizoen bezig bij KSK Snaaskerke.

“Boven alle verwachtingen zijn we sterk gestart aan het seizoen. Met acht op twaalf, waaronder een gelijkspel op het veld van Jong Male, dachten velen wellicht dat we zouden meedoen voor een eindrondeticket. De zware nederlaag op het veld van KWS Houthulst zette iedereen echter met beide voetjes weer op de grond. We hebben een ploeg die zeker het niveau van tweede provinciale aankan, maar de kern is vrij smal en we komen in de problemen als titularissen uitvallen. Na de winterstop recupereren we enkele belangrijke spelers en dat is een goede zaak.”

Enkele weken geleden gooide coach Birgen Baes de handdoek in de ring. T2 Stefan De Grande vervangt hem tijdelijk en krijgt de ploeg stilaan terug op de rails. “Er moest iets gebeuren, want de mentaliteit zat niet goed. Sommige spelers hebben door de trainerswissel een klik gemaakt en beseffen nu dat er hard gewerkt moet worden om resultaten te halen. De afsluiter van het eerste luik van de competitie is een serieuze klepper. Jong Male is de uitgesproken titelfavoriet, maar als we voetballen zoals in de heenwedstrijd valt misschien wel iets te rapen. Er zal ook heel wat sfeer zijn rond het veld, want de club organiseert een kersthappening en dan komt er heel wat volk kijken”, aldus Bryan Cordier.

Behoud

Over een wens voor 2024 moet de kapitein van KSK Snaaskerke niet lang nadenken. “Ik hoop dat we snel het behoud kunnen verzekeren, want de voorbije jaren moesten we tot de voorlaatste wedstrijd vechten om niet te degraderen. Dat scenario wil ik liefst vermijden.”

Zondag 17 december om 15 uur: KSK Snaaskerke – Jong Male. (Philippe Decruynaere)