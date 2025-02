Bryan brengt tonnen ervaring naar R. Knokke FC

Tegen Hoogstraten werd in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens park 1-1 gelijk gespeeld. Onze gesprekspartner Bryan Van Den Bogaert, die tonnen ervaring meebracht naar de club, lukte ei zo na het winnende doelpunt, maar viseerde de staander. Royal Knokke is hoe dan ook aan een subliem seizoen bezig. Winst had een gedeelde eerste stek opgeleverd. Wat afscheidnemend coach Jannes Tant presteert getuigt van kennis van zaken.

Routinier Nils Pierre zat, samen met zijn T1 Jannes Tant, geschorst in de tribune. Zoals gebruikelijk werden de andere rijpe elementen Merveille Goblet, Ruben Vanraefelghem en Bryan Van Den Bogaert omringd door jeugdig geweld.

Bryan Van Den Bogaert die als prof zijn broodwinning verdient, is een monument.

IJsland

“Weliswaar oefenen we meestal ’s avonds maar overdag heb ik meer dan voldoende aan mijn hoofd. Verveling slaat nooit toe. Aan mijn twee dochtertjes besteed ik heel veel tijd. Net voor één van mijn kindjes ben ik naar België teruggekeerd. Bij Kapellen debuteerde ik als 16-jarige in de eerste ploeg. Daarna volgden SK Heist en Antwerp FC. Vervolgens kwam ik uit voor verschillende teams in Engeland, waaronder Bolton. Terug in België bewees ik mijn kunnen bij Westerlo en RWDM. IJsland en Kazachstan waren mijn laatste buitenlandse uitdagingen. Vrouwlief wees me erop dat zij de zorg voor ons meisje, dat vaak medische gecontroleerd moet worden in België, niet langer alleen kon dragen.”

Warme spelersgroep

“De aanbieding van Royal Knokke FC nam ik aan met beide handen. Het plaatje klopt volledig. Wij brengen voetbal dat zeker niet zou misstaan in de hogere reeks. En ja, we speelden tien keer gelijk maar daar hoeft weinig aandacht aan besteed te worden. We verloren dit kampioenschap slechts twee duels, op verplaatsing. In eigen huis blijven we ongeslagen en we lieten overigens al acht overwinningen optekenen. De aanpassing verliep probleemloos, met dank aan een warme spelersgroep. Achterin vorm ik een duo met kapitein Ruben Vanraefelghem, een klaar kijkende voetballer, die in een garage werkt maar telkens weer topfit voor de dag komt. Pure klasse!” (JPV)