Brugse Voetbalvrouwen lanceert minivoetbalcompetitie: “Op donderdag in de Koude Keuken”

Het voorbije seizoen zijn de Brugse Voetbalvrouwen in het zaalvoetbal met liefst twee teams begonnen. Hun doel is om vanaf januari 2024 in het Brugse een damesminivoetbalcompetitie te lanceren.

Helena Lema en Saar Van Hevel kwamen begin 2022 op het initiatief en deden een oproep om speelsters aan te trekken. Ondertussen zijn de Brugse Voetbalvrouwen tot zowat vijftig actieve leden gegroeid. Vorige zomer schreven ze zich in onze provincie in voor de open bekercompetitie van de Vlaamse Zaalvoetbalbond. “Het was wel zo dat wij voor minivoetval hadden gekozen. Omdat we al de uitdaging wilden aangaan, onze grenzen verleggen en ook tegen anderen wilden voetballen, deden we aan zaalvoetbal”, vertelt Helena Lema.

Oproep

“Het niveau lag wel vrij hoog”, merkt Kelly Siali. “Onze focus lag vooral om bij te leren, ervaring op te doen. Nu gaat het richting een minivoetbalcompetitie, met naast onze twee ploegen ook nog eens vijf andere. De federatie helpt ons organisatorisch bij het vastleggen van de kalender en de zalen. We doen overigens nog steeds een oproep naar andere damesploegen om zich voor onze minivoetbalcompetitie te engageren.”

In aanloop en als voorbereiding schrijven de Brugse Voetbalvrouwen zich alvast voor externe tornooien in. “Bij ons zijn er die in het verleden veldvoetbal hebben gespeeld. Daarnaast zijn er die voordien nooit tegen een bal hadden getrapt. We maakten een mooie evolutie en vormen nu een mooie mix”, vindt Helena. “Vanaf september doen we elke maand ook zelf tornooitjes waar ook externe minivoetbalploegen zullen uitgenodigd worden.”

Kleinschalige competitie

In januari is het dan de bedoeling met een kleinschalige competitie uit te pakken. Met op donderdagavond van zeven tot tien uur wedstrijden in de Koude Keuken in Sint-Andries. “Eventueel vormen we nog een aparte tak voor zaalvoetbal. Los van zij in competitie gaan we ook verder met het laagdrempelige. Meisjes of dames die puur recreatief willen voetballen in zaal, zonder competitieambities, zijn welkom. Op woensdag blijven we de vrijblijvende training behouden, in het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries, onder leiding van Jasper Den Hollander en Gill Vanrapenbusch die ons al een heel jaar vrijwillig wegwijs maken. Daarnaast doen wij zomertrainingen. In juli is er een teambuilding, in augustus buitentrainingen. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen via Facebook of Instagram. Daar is een groep van De Brugse Voetbalvrouwen. Daarnaast zoeken we nog een reservetrainer of trainster voor volgend seizoen.” (ACR)