Brugse sportschepen ontgoocheld over negatief advies van auditeur in voetbaldossier

De auditeur bij de Raad van State heeft een negatief advies verstrekt in het dossier van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Blankenberge Steenweg in Sint-Pieters. De Brugse sportschepen Franky Demon reageert ontgoocheld: “Dit is de zoveelste mokerslag voor ons voetbal en voor de economie in onze regio.” Het negatieve advies hypothekeert de plannen voor een nieuw stadion voor Cercle Brugge en voor een bedrijventerrein.

Na een eerdere veroordeling door de Raad van State had de Vlaamse regering een remediëringsplan opgesteld voor de site. Een groene buffer en minder opoffering van open ruimte voor parkeerplaatsen moesten de weg vrijmaken om landbouwgrond in Sint-Pieters om te toveren in een bedrijventerrein en een sportsite voor Cercle Brugge.

Ontgoocheld

Drie grondeigenaars en de vzw Groen trokken opnieuw naar de Raad van State om dit ruimtelijk uitvoeringsplan te betwisten. De auditeur volgt nu hun redenering. De Brugse schepen van Sport en Ruimtelijke Ordening Franky Demon nam kennis van het negatieve advies:

“Ik ben ontgoocheld, maar zet door. Ik wil de Vlaamse overheid nog eens uitdrukkelijk bedanken voor het vele harde werk dat ze samen met de stad hebben verricht in dit dossier. Al jaren doen we ons uiterste best om aanpassingen te doen maar blijkbaar wordt dit harde werk nu in dit advies niet beloond.”

Tweelaagse parking

Opmerkelijk feit: de vorige keer gaf de auditeur wel een positief advies over het deelgebied Blankenbergse Steenweg. De Raad van State volgde dit advies toen niet en nam een negatieve beslissing. “Ondertussen werden binnen de toegelaten contouren van het instrument ‘remediëring’ de plannen voor deelgebied Blankenbergse Steenweg nochtans herwerkt en aangepast. Er werd bijvoorbeeld een tweelaagse parking voorzien en meer buffering. Jammer genoeg wordt dit nu negatief geadviseerd door de auditeur. Het is nu afwachten of de Raad van State het advies van de auditeur al dan niet volgt. We verwachten tegen de zomer de beslissing”, aldus Franky Demon.

De Brugse sportschepen blijft strijdlustig: “Ik heb altijd beloofd om door te gaan in dit dossier. Ze maken het ons niet gemakkelijk maar ik geef niet op. Ik hoop nog altijd op een goede afloop dat de Raad van State het licht toch op groen zet. Maar ik laat ook al onderzoeken welke stappen de Vlaamse overheid of stad Brugge planmatig kunnen ondernemen indien de Raad van State het advies van de auditeur volgt.”

Mokerslag

“Dit is de zoveelste mokerslag voor ons voetbal en de economie in onze regio”, vervolgt Franky Demon. “Naast voetbal gaat het immers over bedrijventerreinen op deze site. Ik stel mij toch serieus vragen bij de beslissingslijnen in ons land, als er één vzw de toekomst van een volledige regio kan hypothekeren. Wat het verdere verloop van dit dossier ook zal zijn, er zal altijd plaats zijn voor Cercle en Club om te voetballen in Brugge.”