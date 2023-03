Brugse specialist Pieter D’Hooghe opereerde mee de enkel van wereldster Neymar

De Braziliaanse topvoetballer Neymar, actief bij het Franse PSG, is voor enkele maanden uit roulatie na een enkeloperatie die hij liet uitvoeren in het Aspetar Hospital in Doha. Daar stonden drie topspecialisten, waarbij ook Bruggeling Pieter D’Hooghe mee in voor de geslaagde operatie. De hele wereld keek als het ware mee, Neymar is dan ook een van de duurste spelers ter wereld.

Neymar liep op 19 februari tijdens de Ligue 1-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Lille een blessure op. Daaraan is hij vrijdag 10 maart geopereerd in het Aspetar Hospital in Doha, door de professoren Pieter D’Hooghe, James Calder en Rodrigo Lasmar. “De operatie is zeer goed verlopen. De speler zal nu een protocol van rust en verzorging volgen,” aldus een verklaring van PSG.

Zoon van Michel D’Hooghe

Traumatoloog Pieter D’Hooghe die gespecialiseerd is in onder meer enkelblessures is de zoon van Michel D’Hooghe, de voormalige voorzitter van Club Brugge en de Belgische bond en tevens ook dokter.

Naar verwachting is Neymar voor vier maanden uitgeschakeld en komt hij dus dit seizoen niet meer in actie. De Braziliaanse spits sukkelde al langer met zijn enkels, daarbij zijn nu enkelbanden verstevigd in de hoop dat de getroffen rechterenkel het straks nog voor enkele jaren uithoudt.

Pieter D’Hooghe is verbonden aan het Aspetar Hosptial waar we uit zijn cv leren dat hij ook acht jaar bij de jeugd van Club Brugge voetbalde en daar als rechtervleugelverdediger ook drie titels bij de jeugd pakte. Nu is de man dus een gerenommeerd arts.