Brugse politie arresteert 25 Portugese fans zonder ticket

Er waren woensdag veel supporters van Benfica aanwezig in het Brugse centrum, lang voor de match Club-Benfica. Bij politiecontroles bleken velen onder hen geen ticket op zak te hebben of konden ze een ticket voor een plaatsje buiten het bezoekersvak op de kop tikken. Tijdens de match ontstaken Portugese fans veel vuurwerk in het Jan Breydelstadion. Na de match was er een confrontatie tussen de harde kernen van Club en Benfica. 25 Portugezen zonder ticket werden bestuurlijk aangehouden.

Voor de wedstrijd maakten de Portugese voetballiefhebbers veel kabaal op ‘t Zand in Brugge, vanwaar ze in bussen naar het stadion gebracht werden. Enkelen gingen de paviljoenen van de ondergrondse parking te lijf.

Tijdens de match ontstaken ze Bengaals vuurwerk. Blijkbaar konden velen onder hen het vuurwerk in het Jan Breydelstadion in Brugge binnen smokkelen.

“Bij gerichte verkeerscontroles op diverse locaties konden we voor de match meerdere wagens tegenhouden waarbij pyrotechnisch materiaal werd gevonden, dat meteen in beslag werd genomen”, vertelt Yves Rotty, directeur Operaties van de lokale politie Brugge. De inzittenden werden bestuurlijk aangehouden tot na de wedstrijd.

Harde kern

Samen met de Portugese spotters heeft de Brugse politie ook tijdig de harde kern van Benfica-fans kunnen identificeren, die zich ophield in de stad. “Profielen met hoog risico zonder geldig ticket of met een ticket voor een ander vak dan de bezoekerstribune hebben we bestuurlijk aangehouden tot na de match. Het gaat om 25 Portugese voetbalfans”, licht woordvoerder Lien Depoorter toe.

“In het stadion zelf was er door de vermenging van de supporters best wel wat spanning voelbaar, met na de match een hevige confrontatie tussen beide harde kernen onder de Zuid tribune. Gelukkig konden we snel tussenkomen en erger voorkomen. Twee inspecteurs raakten daarbij licht gewond.”

Fouten met ticketverkoop

“Het feit dat Benfica-supporters schijnbaar op eenvoudige wijze tickets konden aankopen voor de thuisvakken maakte het ons, en bij uitbreiding alle veiligheidsmedewerkers, bij momenten heel moeilijk en risicovol. Een evaluatie hiervan dringt zich op korte termijn op”, aldus directeur Operaties Yves Rotty.