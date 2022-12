Brugse MVC Duivelshoek is eerste koninklijke minivoetbalclub

MVC Duivelshoek is de eerste minivoetbalclub in ons land die zich ‘koninklijke’ mag noemen. De naam verwijst naar enkele straten in Sint-Andries waar de club vijftig jaar geleden ontstond.

MVC Duivelshoek speelt nu al een tijd in de VMF-competitie Brugge-Oostkamp. De club werd op 21 april 1970 opgericht, maar de officiële koninklijke titel liet omwille van corona op zich wachten. Ongeveer 25 van de 120 leden spelen nog in competitie.

Hun visie: samen voetballen in een hartelijke, sportieve en kameraadschappelijke sfeer. Iedereen, zonder een onderscheid te maken in leeftijd, rang of stand, is welkom. “Dit zorgt voor een rijke mix in diversiteit en gedachtegoed”, vindt de voorzitter. “Ieder jaar wordt er zowel onder elkaar als in competitie minivoetbal gespeeld.”

Eén grote familie

Het was Eric Clevers, regent LO en leerkracht aan de RMS langs de Verversdijk in Brugge, die de minivoetbalclub samen met zijn moeder Yvonne Clevers-Amandels boven de doopvont hield.

Huidig voorzitter, Carlo Hernou, die bij het overlijden van Clevers in 2002 het voorzitterschap overnam, doet er alles aan om van MVC Duivelshoek één grote familie te maken, in verbondenheid en met aandacht voor het wel en wee van elk lid. Naast het voetbal organiseert het bestuur binnen de grote familie van Duivelshoek jaarlijks een quiz, een barbecue of een feestje.

Tot in de jaren ‘80 heette de ploeg DVH Rap en Rein, naar de toenmalige sponsor, en speelde naast de regionale kern Brugge ook geregeld mee in andere competities, zoals het Gruuthof in Varsenare of in de provinciale reeksen van het zaalvoetbal.

Vanaf 1980 veranderde de naam van de ploeg diverse keren. Uniek is dat ze reeds 42 jaar lang kunnen rekenen op de steun van dezelfde sponsor, het bankagentschap Belfius Smedenpoort.

Diverse prijzen

Duivelshoek verwijst naar het stukje Sint-Andries, tussen het huidige Canadaplein, Gistelse Steenweg, Legeweg en de Lange Vesting waar Eric en de eerste spelers allemaal zijn geboren of woonden. De meesten van hen waren overigens leerlingen of gasten die nog bij Clevers in klas zaten.

De minivoetbalploeg doet mee aan de competitie waar in de rijke geschiedenis diverse titels en prijzen werden behaald. “Iedere zondagmorgen voetballen we onder elkaar in sporthal Koude Keuken in Sint-Andries. Daarna wordt er verbroederd bij een mok koffie of een drankje aan de bar”, besluit de voorzitter. (ACR)