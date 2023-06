Brugs sportschepen en Kamerlid Franky Demon tevreden met nieuwe voetbalwet: “Strengere sancties voor geweld tegen stewards en Bengaals vuur”

De nieuwe voetbalwet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden tegen het geweld in stadions is donderdag plenair gestemd in het federaal parlement. Zo komen er strengere sancties voor het hanteren van pyrotechnische middelen in en rond de stadions, maar ook de strengere sancties voor wie geweld pleegt tegen stewards, zoals eerder ingevoerd door cd&v-kamerlid Franky Demon, worden integraal overgenomen. Bruggeling Franky Demon reageert tevreden: “Hiermee tonen we de ambitie om het elke vorm van geweld uit de voetbalstadions te bannen”.

Voetbal moet een feest zijn voor spelers en supporters. Al te vaak echter loopt de situatie in de voetbalstadions uit de hand. Rellen tussen supporters, het scanderen van racistische leuzen of het illegaal gebruik van pyrotechnische middelen zijn jammer genoeg geen uitzonderingen.

Onaanvaardbaar

Ook in de stadions van de West-Vlaamse eerste klasseploegen gebeuren nog te veel dergelijke incidenten. Zo moest in februari van dit jaar de brandweer nog uitrukken tijdens de derby tussen Club Brugge en Cercle Brugge omdat supporters massaal pyrotechnische middelen hadden binnengesmokkeld. “Onaanvaardbaar”, stelt cd&v-Kamerlid en Brugs schepen van Sport Franky Demon. “Hiermee brengt men vooral zichzelf en de andere supporters in gevaar. We kunnen dit niet langer tolereren en daarom willen we nu strenger tegen dit soort incidenten optreden.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden maakte een wetsontwerp dat de strijd voor een veilig voetbal op diverse punten opvoert. “Ik stelde verschillende parlementaire vragen en deed meerdere suggesties over geweld tegen hulpverleners in het voetbal. Ik ben dan ook zeer tevreden dat de minister hier nu gevolg aan geeft door aanpassingen in de voetbalwet”, zegt Franky Demon.

Sweepings

Zo komt er een zorgvuldigheidsplicht voor de clubs op basis waarvan ze proactief alles in het werk zullen moeten stellen om pyrotechnische middelen uit het stadion te weren. “Bijvoorbeeld door het organiseren van sweepings in de supportersvakken waarvan men weet dat er zich vaak problemen voordoen”, verduidelijkt de Brugse sportschepen.

Clubs worden ook verplicht om hun supporters te sensibiliseren over het verbod op racisme en xenofobie. Ze zullen bovendien ook strenger bestraft worden als hun camerabewaking niet naar behoren functioneert. Die beelden zijn immers belangrijk voor de identificatie van mogelijke overtreders. De minimumboete daarvoor stijgt naar tienduizend euro voor de voetbalclubs.

Zwaardere sancties

Franky Demon is nog het meest opgetogen met de zwaardere sancties voor geweld tegenover het veiligheidspersoneel: “Ik gaf vorig jaar reeds de aanzet tot hogere straffen met mijn wetsvoorstel dat de sancties voor het aanzetten tot geweld tegenover stewards en hulpverleners verdubbelde. Dit werd toen unaniem door de Kamer goedgekeurd. Ik ben blij dat de minister dit nu verder uitbreidt en het nieuwe wetsontwerp op dit elan verder gaat.”

Zo worden voortaan alle veiligheidsberoepen, dus inclusief de politie, op gelijke voet behandeld in de Voetbalwet. De sancties voor het plegen van geweld tegen de veiligheidsberoepen in en rond het stadion worden opgetrokken tot een minimum administratief stadionverbod van vier jaar en een minimum administratieve geldboete van 2.500 euro.

Ontraden

“Hiermee ontraden we dit verwerpelijk gedrag en beschermen we hen die instaan voor onze veiligheid”, benadrukt Franky Demon. Ook voor het hanteren van Bengaals vuur en pyrotechnische middelen worden hogere sancties voorzien in het wetsontwerp van Verlinden. De minimumsanctie voor hanteren Bengaals vuur wordt een administratieve geldboete van 1500 euro en een stadionverbod van 30 maanden.

De minimumsanctie voor het hanteren, bezitten of binnenbrengen van pyrotechnische voorwerpen, behalve Bengaals vuur, of voor bezitten of binnenbrengen van Bengaals vuur wordt een administratieve geldboete van 1000 euro en een stadionverbod van 2 jaar.

Tot slot krijgen stewards, veiligheidsverantwoordelijken en bewakingsagenten meer bevoegdheden om identiteitscontroles te kunnen uitvoeren in het kader van de tickets op naam.

“Dit wetsontwerp getuigt van ambitie en moet ervoor zorgen dat iedereen voetbal op een veilige en aangename manier kan beleven. Ik ben tevreden dat het nu ook gestemd is”, besluit Kamerlid Franky Demon.