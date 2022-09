Brugs delirium in Champions League: 0-4 (!) winst in Porto

Zes op zes na twee speeldagen, zowaar nog indrukwekkender dan de vier op zes vorig jaar. Na een ware masterclass in Portugal mag Club Brugge echt wel beginnen dromen van Europees overwinteren in de Champions League. Jutgla vanop de stip, de eerste van Sowah, Skov Olsen en de ingevallen Nusa zorgden voor een weergaloze avond. Wat! Een! Prestatie!

Hoefkens beloonde het elftal dat vorige week de punten thuis hield tegen Leverkusen. Met Odoi op de rechtsback en ook geen Yaremchuk in de aanval. De Clubcoach vreesde vooral een blitzstart van de Portugezen. “Ze zullen heel furieus starten, ons proberen bij de keel te grijpen en niet meer loslaten.”

Jutgla maakte er vanop de stip 0-1 van. © MIGUEL RIOPA Belga

Zo’n vaart liep het echter niet, geen furieuze start en ook geen hoge pressing. Op het kwartier werd het zelfs een droomscenario voor Blauw-Zwart toen Jutgla onderuit werd gehaald in de zestien door Joao Mario. De Spanjaard spoedde zich om zelf de strafschop op te eisen en zette die ook feilloos om.

Voorsprong bij de rust

Porto schakelde onmiddellijk een versnelling hoger en snelle gele kaarten voor Onyedika en Odoi zorgden voor de nodige onrust. Odoi had het moeilijk met de snelheid van Galeno en de Portugezen speelden voornamelijk in de rug van Odoi. Op één goede tussenkomst van Mignolet na slaagde Porto er niet in om loepzuivere kansen te creëren. Sylla speelde weer op een erg hoog niveau en op het middenveld maalden Onyedika en Nielsen de nodige kilometers. Een volwassen Club ging met een voorsprong rusten.

Serieuze uppercut

Behalve de felle wind geen figuurlijke storm op het veld ondanks de dubbele wissel van Porto-coach Sergio Conceição, u kent hem nog wel van zijn periode bij Standard. Wat volgde waren vijf minuten die zelfs de grootste Clubsupporter in de ogen deed wrijven. Jutgla vanop de grond met een slimme doorsteek en Sowah die beheerst de 0-2 tegen de touwen schoot. Nauwelijks te geloven, maar Sowah had nog nooit eerder gescoord voor Club Brugge en dat in 27 optredens.

Sowah maakte deze avond zijn eerste doelpunt voor Club Brugge, maar wel meteen in de Champions League. © BRUNO FAHY BELGA

Terwijl Porto nog volop aan het bekomen was van die uppercut werden ze door Skov Olsen helemaal tegen het canvas gemept. Hij trapte de 0-3 binnen na een voorzet van Meijer. Ongezien op dit niveau, 0-3 op voorsprong na 52 minuten bij de Portugese landskampioen. Een ploeg die in de laatste vier seizoenen twee keer doorstootte tot de kwartfinales. Wat volgde was een galavertoning met bij momenten oogstrelend voetbal. De ingevallen Nusa zorgde nog voor de absolute vernedering: 0-4! Club Brugge met het maximum van de punten na twee speeldagen. Een plaats bij de laatste 16 is niet langer een verre droom maar een realistische doelstelling.

De ingevallen Nusa mocht de 0-4 eindstand op het scorebord zetten. © BRUNO FAHY BELGA