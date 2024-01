Bruggeling Jacques Sys interviewde twee keer Franz Beckenbauer, de overleden Kaiser: “Hij bezat een bizarre mengeling van arrogantie en bescheidenheid”

Op 7 januari overleed de beroemde Duitse voetballer Franz Beckenbauer op 78-jarige leeftijd. De Brugse sportjournalist Jacques Sys had het genoegen ‘Der Kaiser’, de gewezen libero van Bayern München en voormalig Duitse bondscoach, twee keer te mogen interviewen. “In een gesprek vertrouwde hij mij toe dat hij niet de twee wereldtitels met Duitsland als zijn voornaamste realisatie zag. Maar wel het feit dat hij ervoor zorgde dat Duitsland in 2006 het WK mocht organiseren”, vertelt de Bruggeling.

Bruggeling Jacques Sys kreeg als hoofdredacteur van Sport/Voetbal Magazine twee keer de kans om Franz Beckenbauer te interviewen in München: in 2007 en in 2012. Vooral aan het eerste gesprek koestert hij mooie herinneringen: “Een select gezelschap van twaalf sportjournalisten werd zeventien jaar geleden in deze mooie Beierse stad uitgenodigd door Franz Beckenbauer, die toen voorzitter was van voetbalploeg Bayern München.”

Luxe

“Gezien ik zelf in Duitsland geboren werd en de voetbalsport in dat buurland van nabij volgde, mocht ik als enige Belgische journalist naar Beieren trekken. Enkel reporters van de meest toonaangevende Europese sportmagazines waren uitgenodigd. Voor ons land was dat Sport/Voetbal Magazine. Een chic restaurant paste perfect bij de stijl van Franz Beckenbauer, ook al was die opgegroeid in een eenvoudig arbeidersgezin in München: papa was loketbediende bij de post, mama was huisvrouw.”

“Maar Franz Beckenbauer straalde luxe uit. Hij was zeer beleefd en gesteld op etiquette. Het viel mij op dat hij bij zijn aankomst in dat restaurant elk personeelslid persoonlijk begroette. De kelner die de hapjes bracht, de barman, ze kregen elk een handdruk. Franz Beckenbauer bezat een bizarre mengeling van arrogantie en bescheidenheid. Hij voetbalde trouwens op diezelfde manier: hij zweefde over het veld.”

Pfaff

“Bij de start van het interview moest elke journalist rechtstaan en zich voorstellen. Toen Beckenbauer hoorde dat ik uit België afkomstig was, vroeg hij mij meteen hoe het nog gesteld was met Jean-Marie Pfaff, die jaren bij Bayern München doelman geweest was. Hij was een man van de wereld.”

“Tijdens het groepsinterview hield hij zich wel op de vlakte. Het was een periode dat Bayern München slecht speelde en hij was in het verleden al enkele keren terecht gewezen om enkele roekeloze uitspraken. Het enige dat hij eruit flapte was dat zijn team als veteranen speelde, zonder ziel.”

“Beckenbauer beat ook een vorm van aparte humor. In die tijd speelde Daniël Van Buyten bij Bayern , ik vroeg ‘der Kaiser’ of deze Belgische centrale verdediger nog kon groeien als speler. Zijn antwoord: dat zal moeilijk gaan, want hij is al 1,95 meter groot!”

Jacques Sys. © Davy Coghe

“Maar na het officiële persmoment kreeg ik nog een kwartier de tijd voor een persoonlijke babbel, zij het off the record. Hij bekende mij dat hij als jonge speler voor de keuze stond: ofwel prof worden ofwel verzekeringsagent. Hij volgde immers een opleiding bij Allianz, toevallig de hoofdsponsor van Bayern München. Hun voetbalstadion heet overigens de Allianz Arena. Beckenbauer zei: ‘t kan verkeren, indien ik verzekeringsagent geworden was, zou Allianz de grootste verzekeraar ter wereld geworden zijn. Zo’n uitspraken typeerden hem ten volle.”

Trots

“Ondanks zijn keizerlijke allures was hij zeer toegankelijk, hij nam zijn tijd voor het gesprek en gaf toe dat hij voorzichtig moest zijn met zijn uitspraken, omdat hij zaken zei waarvan hij achteraf spijt had. Hij had een zekere allure, was trots en ambitieus. Het verhaal gaat dat hij niet met Jürgen Klopp – toen nog trainer bij Mainz, nu bij Liverpool – als analist in een tv-studio wou zitten: da’s geen man van mijn niveau!”

“Tegelijkertijd was het een man die overal geld rook. Hij strikte niet alleen Adidas als sponsor voor de Duitse nationale ploeg, maar verkocht ook de rechten voor het persoonlijk liefdesverhaal van zijn vierde vriendin aan het Duitse sensatieblad Bild. Als hij geld rook, incasseerde hij het!”

WK

“Franz Beckenbauer wordt nu geroemd als voetballer en als bondscoach. Hij werd als libero van de Duitse nationale ploeg wereldkampioen in 1974, na het winnen van de finale tegen Nederland. En als bondscoach behaalde hij die titel opnieuw op het WK in 1990 in Italië.”

“Maar in ons gesprek bekende hij mij dat hij het meest trots is op het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat Duitsland in 2006 het WK voetbal mocht organiseren. Zeventien jaar na de grote eenmaking van Duitsland. Hij zei mij : om dat te kunnen realiseren heb ik 164 uren in een vliegtuig gezeten, om verschillende landen te overtuigen. Later kwam hij in opspraak, hij werd beticht van omkoping en corruptie, maar hij is nooit veroordeeld. De feiten bleken verjaard, maar het was een donkere smet op zijn carrière.”

Cruijff

“Ik heb hem in mijn jonge jaren vaak zien spelen. Hij gaf de indruk dat het vanzelf ging: speels en makkelijk. Als een keizer of balletdanser. Hij was snel, technisch sterk en had veel inzicht, zodat hij tijdig kon anticiperen. Maar hij zei mij dat hij zich als speler en later als trainer veel meer verdiepte in tactiek dan iedereen dacht.”

“Hij bestudeerde video’s van de matchen van zijn tegenstanders. Hij was een leider op het veld en in de kleedkamer. Als speler durfde hij van zijn trainer te eisen dat hij zijn tactiek veranderde. Wat mij vooral bijgebleven is, is toen Duitsland in 1974 de finale van het WK voetbal tegen Nederland won. Zijn analyse: Johan Cruijff is misschien wel een betere voetballer, maar ik ben toch lekker wereldkampioen!”, aldus Jacques Sys.