Brugge schrijft nieuwe stedenbouwkundige verordening als oplossing voor Clubstadion

“We werken aan de aanpassing van onze stedenbouwkundige verordening. Dat vernieuwde reglement zal over vijf maanden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden”, verklaarde de Brugse urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V). Op die manier wil het stadsbestuur gehoor geven aan de kritiek van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het voetbalstadiondossier.

Gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen) zei tijdens de gemeenteraad mandagavond dat hij bijna van zijn stoel viel, toen hij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen las: “De Vlaamse omgevingsvergunning is geschrapt wegens de parkeerreglementering in de Brugse stedenbouwkundige verordening! Dat is toch te gek voor woorden! Wist het stadsbestuur dan niet dat dit gemeentelijk reglement zo’n impact zou hebben op het stadiondossier? Al jaren pleit onze fractie voor een aanpassing van dit verouderd reglement.”

Mobiliteit

“Het tweede punt waarover de Raad gestruikeld is, is het gebrekkige mobiliteitsplan. Welnu, wat houdt de stad en de politie tegen om samen met Club Brugge dat plan nu al uit te voeren en aan de buurt te bewijzen dat het de verkeerssituatie in Sint-Andries zal verbeteren? Hoe dan ook, er is een extra randparking nodig aan Kinepolis!”

Pol Van Den Driessche (N-VA) en Chris Marain (Open VLD) vielen ook van hun stoel: “Dit is plat populisme. Groen zou beter zwijgen, uw partij heeft het stadiondossier de voorbije jaren al te vaak stokken in de wielen gestoken!”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zei: “Brugge heeft op het vlak van mobiliteit slechts advies moeten geven aan de projectontwikkelaar, het mobiliteitsplan is door de Raad te licht bevonden. Er werd onvoldoende gemotiveerd hoeveel mensen met de auto naar het Jan Breydelstadion trekken. Vlaams minister Zuhal Demir heeft nu vijf maanden de tijd om een nieuwe omgevingsvergunning uit te werken.”