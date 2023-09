Broos Devriendt wil niet weg uit vierde provinciale

In een interview in augustus opperde voorzitter Urbain Vanhaecke dat het steeds moeilijker wordt om spelers en jeugdtrainers te vinden. Broos Devriendt is evenwel een vaste waarde. De 27-jarige middenvelder bulkt van talent, kan probleemloos mee in eerste of tweede provinciale maar blijft voetballen bij de vrienden.

Sint-Joris won al twee duels en verloor er evenveel. Tegen superieure buren uit Steenbrugge werd een 0-5-nederlaag opgetekend. Broos Devriendt relativeert: “We voetballen al ettelijke jaren met een groep vrienden waarvan de meesten een stuk ouder zijn dan ikzelf. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk duels te winnen, al denk ik niet dat een hoofdrol voor ons weggelegd is.”

“Mijn voetballeven begon op de oubollige akker van Sint-Joris, een boogscheut hier vandaan. Later mocht ik gaan testen als keeper bij Club Brugge. Toen ik naar het Oostveld verhuisde verdedigde ik nog het doel, al begon ik sporadisch op te lopen. Daarna trok ik voor drie jaar naar Knesselare, waar we ons twee keer tot kampioen kroonden. Aalter volgde: de sfeer dan kon me absoluut niet bekoren, misschien lag het aan mij. Dus keerde ik terug naar Sint-Joris, bij de lichting U 21 en vervolgens U23.”

Lofzang

“Toen ik op Overleie doorstootte naar de eerste ploeg wist ik met mijn geluk geen blijf. Het werd immers zoals in de volksmond wordt gezegd een boerenjaar. We sprokkelden 69 punten en veroverden de oppergaai. Net voor het coronajaar trok ik naar Veldegem in tweede provinciale. Na vier duels werd de competitie stilgelegd wegens de pandemie. Het niveau verteerde ik probleemloos want ik speelde telkens de volle 90 minuten. Toch miste ik mijn vrienden en zag ik steeds meer tegen die verplaatsingen op. Dus keerde ik terug naar Overleie. Ik werd er kapitein en ga nu mijn vierde seizoen in na mijn terugkeer. We evalueren match na match. We hopen met weinig blessures geconfronteerd te worden vermits onze kern serieus smal oogt. Graag wil ik een compliment uiten naar onze trainer toe. Petro Degraeve is correct tot en met. Uitvoerig praat hij met wie naast de kern valt en geeft tekst en uitleg. Samen met meubelstuk Nico Lootens lijkt hij me de ideale figuur om ons te coachen. Ik opnieuw naar hogere reeksen? Laat me maar jaar na jaar bekijken. Zo nodig hoeft dat niet: ik wil me amuseren”, besluit Devriendt. (JPV)