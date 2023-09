Broers Ameye uit Kortemark voetballen al bijna hele leven samen

Broederparen die samen in een voetbalploeg spelen zijn eerder uitzondering dan regel. Wanneer beiden elkaar niet loslaten als ze naar een andere club overstappen, kan van een vrij unieke situatie gesproken worden. Pieter en Wouter Ameye voetballen na passages bij FC Lichtervelde en FC Veldegem ondertussen al enkele seizoen samen bij SVD Kortemark. Beiden stonden vorig weekend in Reningelst ook op het scheidsrechtersblad.

Goed duo

“Wouter keert terug uit blessuren en zat op de bank, maar ik stond in de ploeg”, opent Pieter (27), de jongste van het broederpaar. “We komen heel goed overeen en het is leuk als we samen in de ploeg staan. Eigenlijk spelen we al bijna ons hele leven samen en het voelt heel normaal aan om samen op een voetbalveld te staan. We doen ook buiten het voetbal heel wat zaken samen. We padellen samen, rijden samen naar de trainingen en de wedstrijden en ik ben peter van Wouters kindje. Je mag wel stellen dat we een heel goed duo vormen.” “Ik kan eigenlijk alleen maar de woorden van mijn broer bijtreden, vult Wouter (31) aan. “Ooit stonden we zelfs met drie broers samen op het terrein. Brecht, die omwille van een blessure moest stoppen met voetballen, speelde enkele jaren geleden met ons samen. De eerste keer dat het gebeurde, is een moment dat ik niet snel zal vergeten.”

Gezamenlijke hobby

Wellicht is het dit jaar het laatste seizoen dat Pieter en Wouter samen zullen voetballen, want over enkele maanden hangt de oudste van het tweetal wellicht de schoenen aan de haak. “Ik sukkelde de voorbije jaren wat te vaak met allerlei blessures en dan weet je dat het tijd is om te stoppen. Ik hoop uiteraard dat Pieter nog doorgaat. Hij is eerder een stille jongen, maar het is een keiharde werker en een speler die er altijd voluit voor gaat. Ook als ik besluit om te stoppen met voetballen, zullen we elkaar niet uit het oog verliezen. We hebben immers ook een gezamenlijke hobby. Om onze collectie Duvelglazen verder aan te vullen, zullen we genoodzaakt zijn om regelmatig nog eens de koppen bij elkaar te steken”, lacht Wouter Ameye. (PDC)