Broer speelt bij Jong Cercle, zus bij Cerkelladies

Broer en zus Ilias en Ilona Ben Sadik uit Sint-Andries delen de liefde voor het voetbal bij groen-zwart. Ilias maakt deel uit van de kern van Jong Cercle terwijl Ilona bij de Cerkelladies Brugge aan de slag is.

Ilona Ben Sadik (18) zit in haar zevende jaar kinderzorg aan MAST Sint-Michiels. Ze trok haar eerste voetbalschoenen aan bij KFC Lissewege, bij de jongens. Daarna volgde vijf jaar VK Dudzele en nu is zij aan haar vierde seizoen bij de Cerkelladies Brugge bezig. “We vormen een Cerclefamilie en omdat het voor mij steeds moeilijker werd, met elf tegen elf tussen de jongens, stelde mijn mama voor om het eens bij de Cerkelladies te proberen. Ondertussen pendel ik dit seizoen wat tussen de eerste ploeg en de beloften. Ik speelde als jeugdspeelster veelal op de flank. Bij de Cerkelladies ben ik overgegaan tot centrumspits. Soms voetbal ik ook wel eens een rijtje lager in het middenveld.”

Joviale lolbroek

Ilona is een voormalige leidster van de KSA Lissewege waar ze samen met haar oudere broer Joram naartoe ging. Ze deed in het verleden nog aan dansen, tennissen, trampolinespringen en turnen. Ondertussen is ze na twaalf jaar in de jeugdbeweging gestopt om alles op het voetbal te kunnen zetten en wordt ze bij Cerkelladies omschreven als een lolbroek, joviaal, behulpzaam en iemand die graag initiatief neemt en geen enkele training mist. “Ik ben rechtsvoetig en pik regelmatig een goaltje mee. Technisch ben ik een goede voetballer, maar ik moet meer zelfvertrouwen hebben. Ik moet meer karakter tonen op het veld, meer druk zetten op de tegenstander, meer durven en ook eens de bal vragen. Al is er een verschil qua niveau tussen de A- en de B-ploeg. In eerste provinciale gaat alles veel sneller en tactischer”, vindt Ilona die in het mannenvoetbal vooral houdt van Barcelona en in het bijzonder van de middenvelder Gavi. “Ik zag dit jaar ook al de dames, Barcelona Femina bezig in Eindhoven in de Champions Leaguefinale tegen Wolfsburg en onlangs woonde ik de knappe prestatie van de Red Flames bij tegen Europees kampioen Engeland.”

Over de ambities van de Cerkelladies is Ilona duidelijk. “Met de eerste ploeg zijn we twee jaar op rij vicekampioen geweest en proberen we nu opnieuw om zo hoog mogelijk te eindigen om eventueel een promotie naar interprovinciale af te dwingen. De tweede ploeg in tweede provinciale wisselt dit seizoen vooral goede met mindere resultaten af.”

Kinderdroom

Tot vorig seizoen volgde haar 16-jarige broer Ilias alle thuiswedstrijden van Ilona. Omgekeerd ging dat iets moeilijker, omwille van Ilona’s drukke bezigheden toen. Voetballen tegen elkaar doen ze soms in kleinere doelen in de tuin. Het gezin Ben Sadik woont nabij het domein Koude Keuken. Ilias droomde er altijd van om voetballer te worden. Dat tekende hij volgens zijn mama Hilde Derpoorter reeds op jonge leeftijd in de kleuterklas in zijn vriendenboekjes. Hilde fungeert zelf als lid van het bestuur van de Cerkelladies, alsook als Aanspreekpunt Integriteit (API), samen met Marleen Verhoye. Daarnaast is ze voorzitter van het oudercomité van de Cerclejeugd.

Het groen-zwarte gevoel is Ilias overigens door zijn papa Farid Ben Sadik en zijn opa met de paplepel ingegeven. Hij loopt school in Spartac, een onderdeel van het KTA in Sint-Michiels in de richting topsport voetbal en is aan zijn negende seizoen van bij de U9 bij Cercle bezig. “Ik werd als jongeling gescout bij Lissewege en speelde altijd centraal achterin. Soms ook eens op de zes op het middenveld. In een-tegen-een situaties ben ik denk ik wel goed, maar de coaching mis ik wat. Ik ben nog te braaf op het veld. Ik beschik wel over een goede passing, met een visie om steeds vooruit te willen voetballen.”

Wisselen van ploeg

Net als zijn zus wisselt Ilias binnen de jeugdwerking van Cercle van ploeg. Tussen de U18 en de beloften of Jong Cercle dat in tweede nationale uitkomt en waar hij deel uitmaakt van de kern die dit seizoen wordt geleid door Dwight Waeytens. “Dat bevalt mij wel. Ik vind het leuk en hoop om bij Jong Cercle zoveel mogelijk speelminuten te maken.” Ilias speelde zondag alvast de volle negentig minuten in de wedstrijd tegen leider Eendracht Aalst die met het kleinste verschil werd verloren. “Als ik mijn kans krijg probeer ik die zo goed mogelijk te grijpen. We trainen dagelijks met uitzondering van de dinsdag. Op woensdag zijn dat soms twee oefenstonden en veelal op zondag de match. Bij de beloften gaat alles veel sneller en wordt er harder gespeeld. In tweede nationale zijn er ook veel volwassen voetballers.”

Ilias neemt ook deel aan een Belgische bekercompetitie voor de U19. Eind vorige maand won hij met Cercle met 3-0 tegen SK Deinze. De U19 was ook in de terugmatch, 1-3. Woensdag 29 november om 19 uur speelt men in Eernegem tegen Club Brugge. “Het is nog geen zekerheid of ik die match zal meedoen. Het is overigens in een poulesysteem met KV Oostende als derde tegenstander. In de competitie is het vooral de bedoeling om met Jong Cercle zo hoog mogelijk te eindigen maar we hebben een jonge ploeg.” (ACR)