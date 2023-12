Brent Deschilder is topschutter bij KV Koksijde-Oostduinkerke B: “Ik wil geleidelijk aan groeien”

Op het einde van vorig seizoen besliste het bestuur van KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO) om te starten met een tweede seniorenploeg in vierde provinciale. Hiermee was enerzijds het probleem opgelost van het grote aantal beschikbare kernspelers dat niet aan de bak kwam. Anderzijds kregen talentvolle jongeren ook de kans om hun kunnen te tonen op het niveau van vierde provinciale. Iemand die bij KVKO B dit seizoen voluit zijn kans grijpt is Brent Deschilder (18), een jonge spits die zo goed als elke week één of meerdere doelpunten scoort voor zijn ploeg.

De start van de voetballoopbaan van de Westendenaar is zo goed als identiek aan die van heel wat Braziliaanse voetbaltalenten. “Ik voetbalde als kleine jongen heel graag op straat. Vaak alleen en soms met een groepje vrienden. Er was eigenlijk niemand van mijn familie die toen iets met voetbal had, maar toch koos ik er helemaal alleen voor om bij het toenmalige KSV Nieuwpoort mijn eerste stapjes op een voetbalveld te zetten. Ik heb nog altijd geen spijt van die keuze, want voetbal is mijn ding. Enkele jaren geleden liep heel wat mis bij die club en toen mijn coach om duistere redenen ontslagen werd, besloot ik om samen met enkele andere jongens naar KVKO te verhuizen. Achteraf bekeken was dat een goede beslissing, want ik maakte kennis met Halim Zouber van wie ik ontzettend veel geleerd heb.”

Halim Zouber was dit seizoen ook de coach van Brent Deschilder in het B-team van KVKO, maar ondertussen werd de Kameroense ex-profvoetballer door het bestuur van de kustploeg bedankt voor bewezen diensten.

“Het was een schok toen ik vernam dat Halim ontslagen was. Als spelers kregen we heel weinig info over zijn vertrek. Dat is een zaak die afgehandeld werd boven onze hoofden en daar moeten we ons bij neerleggen. Ik vond hem een prima trainer met wie ik heel goed kon opschieten. Ik heb heel veel opgestoken van zijn aanpak. Vroeger was ik vaak onrustig aan de bal en hij heeft me geleerd hoe ik rustig moest blijven in balbezit. Hierdoor sta ik nu ontspannen en niet gestresseerd op een voetbalveld. Ik heb het aan hem te danken dat ik nu ook meer geniet van het spelletje.”

Snelheid en dribbels

De jonge aanvaller van KVKO B scoorde vorig weekend twee doelpunten, waardoor zijn teller ondertussen op tien goals in vijftien wedstrijden staat. “Het loopt lekker dit seizoen en daar ben ik best blij om. Mijn grootste troeven zijn mijn snelheid en mijn dribbels. In vierde provinciale sta ik vaak tegenover oudere spelers die minder wendbaar en snel zijn en dat komt me natuurlijk goed uit. Eigenlijk heb ik de overgang van de jeugd naar de provinciale reeksen vrij gemakkelijk verteerd. We spelen uiteraard tegen betere tegenstanders, maar dat geeft me de kans om elke wedstrijd te bewijzen wat ik waard ben. Op fysiek vlak blijft het een grote stap en er wordt ook harder en sneller gespeeld dan bij de jeugd”, weet Brent Deschilder.

Kunstgras

De youngster van KVKO B is grote voorstander van synthetische velden en prijst zich gelukkig dat hij al van kleins af aan op kunstgras kan spelen. “Voor de technische ontwikkeling van jonge spelers is het belangrijk dat ze op zo’n veld kunnen oefenen. De bal stuitert veel minder en bevordert de balvaardigheid. Het is een leuke vaststelling dat ook hoe langer hoe meer ploegen in vierde provinciale over een kunstgrasveld beschikken”, gaat hij voort.

Brent Deschilder moet uiteraard nog enkele stappen zetten vooraleer hij een duidelijk zicht heeft op zijn carrièremogelijkheden. “Ik heb pas vorig jaar de stap gezet van de beloften naar de B-ploeg, maar ik hoop zo snel mogelijk mijn kans te krijgen om te proeven van het grote werk bij het A-team. Ik wil geleidelijk aan groeien en weet maar al te goed dat ik nog een serieuze progressiemarge heb. Het is belangrijk dat ik geen stappen oversla en mijn best doe in de ploeg waar ik nu speel. Als we blijven presteren zoals we nu bezig zijn, zit er op het einde van het seizoen misschien zelfs een eindrondeticket in.” (Philippe Decruynaere)

Zondag 3 december om 15 uur: FC Passendale – KV Koksijde-Oostduinkerke B.