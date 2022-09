Bredene neemt afscheid van manager Glenn Plovie

Glenn Plovie bevestigt dat hij in vrede afscheid neemt van zijn taken bij KSV Bredene. “Ik blijf keeperstrainer van KVO U11 en U12 en de komende maanden volg ik de cursus van initiator B van Sport Vlaanderen. Ik doe het wat rustiger aan en zie wel wat de toekomst brengt.”

KSV Bredene heeft ook flink geïnvesteerd in een nieuwe spelersgroep voor het huidig seizoen. Naast gevestigde waarden als Arno Lycke, Niels Bataille en Diego Dewilde werden in laatste instantie ook nog Michiel Jonckheere (ex KV Kortrijk en ex-KVO) en Sebastien Siani (ex-KVO) aangetrokken. De kustploeg was meteen de gedoodverfde favoriet voor de titel in tweede provinciale B.

Na drie wedstrijden, een overwinning tegen Lichtervelde, en twee gelijke spelen tegen Beveren en Ardooie, kan, met vijf op negen, niet gesproken worden van een geslaagde start. Ander nieuws bij KSVB is het afscheid van manager Glenn Plovie, die zich meer dan vijf seizoenen trouw heeft ingezet voor de club en nu alle activiteiten stop zet.

Het komt wel goed

Voorzitter Gregorio Salhi reageert. “Glenn heeft het bijzonder druk in zijn privé en beroepsleven en we zijn in de beste verstandhouding, als vrienden uit elkaar gegaan. Glenn heeft in de voorbije seizoenen veel hooi op zijn vork genomen en zal het nu wat kalmer aan doen. Een sabbatjaar zal hem deugd doen.”

“Hij blijft nog trouw aan de club. Het management van de club zal waargenomen worden door Anthony Riquier, Ciriano Cordier en ikzelf. De taak van Glenn als keeperstrainer wordt overgenomen door Charles Thieren, keeperstrainer bij KVO en ex-doelman van KSV Bredene.

Wat de sportieve resultaten betreft, is er geen paniek. We kunnen de nul niet houden en scoren te weinig. We zoeken nog het juiste evenwicht en eens dat gevonden, zal het wel ronddraaien! “