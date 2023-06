Brecht Laleman en Tibo Andries nemen alsnog afscheid van KM Torhout: “Zal altijd kind aan huis blijven”

Met Tibo Andries en Brecht Laleman ziet KM Torhout onverwacht nog twee boegbeelden net voor de start van het nieuwe seizoen afhaken. Voor beide spelers kwam een opportuniteit op hun pad die ze niet zomaar konden laten liggen.

Na een pechjaar met veel blessureleed krijgt doelman Brecht Laleman de kans om als keepertrainer bij de jeugd van Club Brugge aan de slag te gaan. Een carrièrestap die hij niet kan laten liggen. Dat betekent wel dat hij niet meer bij elke training van KM aanwezig kan zijn. Daardoor moet hij dus onverwacht vroegtijdig afscheid nemen van zijn plaats onder de lat.

Met Tibo Andries ziet KM Torhout ook een vaste waarde in laatste instantie vertrekken. Ook Tibo zet vroegtijdig een punt achter zijn carrière vanwege een niet te missen opportuniteit op professioneel vlak. Samen met zijn vriendin nam hij namelijk frituur ’t Passantje in Drongen over. “Een droom die uitkomt”, klinkt het bij de 23-jarige Bruggeling, die ook al een pralinezaak in Brugge uitbaat. “De pralinezaak, die om 18 uur sluit, kon ik nog combineren met het voetbal, maar in de frituur ben ik tot laat bezig, dus is het niet te combineren.”

“Dat neemt niet weg dat het een moeilijke beslissing was. Ik voetbal al van toen ik drie jaar was, dus dat is meer dan twintig jaar lang. Toch moet je op een bepaald moment in je leven eens durven springen en dat heb ik nu ook gedaan. Tot nu toe heb ik er nog geen spijt van, maar het voetbalseizoen moet natuurlijk nog opnieuw beginnen. Het wordt dus afwachten of dat zo zal blijven”, lacht Tibo. “Soms moet je echter eens een opoffering maken in het leven.”

Tibo was uiteindelijk drie seizoenen bij KM actief. “Drie heel mooie seizoenen waarin ik fantastische mensen heb leren kennen. Ik heb er corona meegemaakt, maar ook een promotie mogen vieren. Ik heb er altijd veel respect gevoeld en kan geen slecht woord over deze prachtige club zeggen. Ik ben er kind aan huis geweest en zal dat ook altijd blijven zijn. Als ik ooit weer begin voetballen, zal Torhout de eerste ploeg zijn waar ik weer contact mee opneem. Als het uitkomt, zal je mij af en toe nog langs de zijlijn bij een match van KM vinden.”

Mooie carrière

“Ook op mijn carrière in het algemeen blik ik heel positief terug. Ik kreeg een groot stuk van mijn jeugdopleiding bij KAA Gent en na enkele jaren bij KSV Roeselare mocht ik op jonge leeftijd mijn debuut maken bij Knokke. We speelden drie keer op rij kampioen met een ploeg waar alles kon. Om dat als jonge gast mee te maken, is fantastisch. Om dan bij KM zoveel doelpunten te kunnen maken als onderdeel van een fantastische groep, is onvergetelijk”, besluit Tibo, die samen met ex-ploeggenoot en personal trainer Shun Ballegeer wel zijn conditie zal blijven onderhouden.

