Brecht Ameye heeft met zwevegem sport eindrondeticket beet: “Deze club is gegroeid en gezond”

Zwevegem Sport had zaterdag genoeg aan een 1-1 gelijkspel op Avelgem om als vijfde te eindigen en bijgevolg zeker te zijn van een eindrondeticket. Voor kapitein Brecht Ameye, die vorige maandag 35 kaarsjes mocht uitblazen, worden het zijn laatste wedstrijden van zijn voetbalcarrière. “Het is mooi geweest.”

Na het 1-1 gelijkspel op Avelgem was Zwevegem zeker van zijn eindrondeticket. “Dat was de doelstelling vooraf”, bekent Brecht Ameye. “We hebben het nooit van de daken geschreeuwd, kwestie van geen onnodige druk op onze schouders te leggen. Maar binnen de spelersgroep was de wil wel aanwezig om de reguliere competitie met een prijs af te sluiten. Kampioen Wevelgem, dat liefst 85 punten haalde, was voor iedereen meer dan een maatje te groot. En ook aan Deerlijk en Moen konden we niet tippen.”

“Of er nu ook ambitie is om de stap te zetten naar eerste provinciale? Daar zijn we voorlopig niet mee bezig, zien wel waar het verhaal eindigt. We hebben met Poperinge een lange en harde strijd achter de rug voor de vijfde plaats, hebben uiteindelijk de klus geklaard. Ook dankzij de nodige steun van onze supporters die altijd in grote getale aanwezig waren. Het is dan wellicht ook geen toeval dat we onze beste resultaten op eigen veld neerzetten.”

Tweede passage

Het is mijn tweede passage bij Zwevegem. Het bestuur heeft ondertussen schitterend werk verricht. De club is gegroeid en vooral gezond. Zwevegem Sport is opnieuw springlevend.”

Na het spelen van de eindronde hangt Brecht de voetbalschoenen voorgoed aan de haak. “Het is mooi geweest”, lacht de Bavikhovenaar. “Na een lange en geslaagde carrière is het tijd om het wat rustiger aan te doen. Voetbal was bij ons de voertaal. Omdat mijn zoontje Sep bij de U8 van RC Waregem speelt, zal er daar nog niet zo snel verandering in komen. Uiteraard zal er meer tijd vrijkomen om van andere dingen te genieten.”

Goede herinneringen

Brecht versleet zijn eerste voetbalschoenen bij Deerlijk, speelde daarna vier seizoenen bij Zwevegem, drie seizoenen bij Rumbeke, vier seizoenen bij RC Waregem om uiteindelijk terug te keren naar Zwevegem.

“Bij Zwevegem heb ik me altijd goed in mijn vel gevoeld. Vandaar mijn terugkeer. Ik wilde de club iets teruggeven. Ik ben dan ook enorm blij dat we deze reguliere competitie met een prijs konden afsluiten. Ook bij RC Waregem heb ik graag gespeeld. Of er trainers zijn die me zijn bijgebleven? Onder Guy De Baere mocht ik bij Deerlijk voor het eerst bij de eerste ploeg optreden. Ook aan Guy Woussen die me helemaal lanceerde, bewaar ik goede herinneringen.”

“In mijn eerste passage bij Zwevegem heb ik veel opgestoken van Ronny Verriest en ook Jurgen van Opstaele heeft me destijds bij RC Waregem heel wat knepen van het vak geleerd. En ere wie ere toekomt, ook mijn huidige trainer Frederic Calu heeft dit seizoen een groot aandeel in onze goede resultaten. Frederic kende ik nog van vroeger, wist dat het zou klikken.”

“Onze T1 is correct, kent zijn vak, staat altijd open voor een gesprek. Nu we zeker zijn van de eindronde kan ik hier straks met opgeheven hoofd een punt zetten achter mijn voetballoopbaan. Daarom zal ik nog niet helemaal van de aardbol verdwijnen. Zwevegem en RC Waregem, mijn twee geliefde clubs, zullen me nog regelmatig over de vloer krijgen”, besluit Brecht Ameye.

