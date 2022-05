Bram Vandenbussche neemt afscheid van het voetbal

Verdediger Bram Vandenbussche uit Varsenare hangt zijn schoenen aan de haak. De Bruggeling was bijna vijftien jaar prof in eerste en tweede klasse voor zowel Cercle Brugge als KSV Roeselare en trok daarna naar SVV Damme en SK Eernegem. Daar nam hij zondag op zijn 41ste afscheid als actieve voetballer.

SK Eernegem voetbalde het voorbije seizoen in derde provinciale B en kon zich als eerste periodekampioen kwalificeren voor de eindronde. Daarin werd het zondag door RFC Lissewege uitgeschakeld na een 1-1, nadat de heenwedstrijd in het Brugse polderdorp met 3-1 werd verloren. Bij de thuisploeg speelde Bram Vandenbussche zijn laatste wedstrijd uit zijn rijk gevulde carrière, zij het slechts bij vier verschillende ploegen.

Vandenbussche was een beenharde centrale verdediger, iemand die nooit opgaf en telkens speelde met het mes tussen de tanden, in functie van de ploeg. Een karakterspeler met een ijzersterke mentaliteit. Van de eerste tot de laatste minuut bleef hij bijzonder gedreven. Zijn voetbalverhaal begon op zijn zesde bij de jeugd van Cercle Brugge, met Pierre Schotte als jeugdcoördinator binnen de zogenaamde voetbalschool. Hij speelde er tijdens zijn jeugdopleiding samen met Thomas Buffel, tot die op zijn veertiende naar Nederland vertrok. Frederik Boi was een andere leeftijdsgenoot.

Bakkertje

Vandenbussche doorliep alle jeugdreeksen van groen-zwart en in november 2000 maakte hij zijn droom waar: als speler van de beloften een eerste keer op het wedstrijdblad bij de eerste ploeg. Mohammed Kanu en Johnny Nierynck moesten een gele schorsingsdag uitzitten en coach Dennis van Wijk moest zijn collega Ronny Desmedt raadplegen om een doublure. Brams debuut kwam er weliswaar een maand later in december 2000, in een wedstrijd in de tweede klasse tegen Maasland omdat Didier Bapupa tijdens de opwarming zijn kruisbanden scheurde. Zo mocht ‘Bakkertje’ – want zo werd hij bij Cercle vooral genoemd omdat zijn vader Herman Vandenbussche 36 jaar lang een bakkerij langs de Daverlostraat in Assebroek had – een eerste keer met de eerste ploeg voetballen. Bram kwam dat seizoen nog zes matchen aan de bak, maar zijn carrière was gelanceerd.

Het seizoen daarop kreeg hij van de supporters de Gouden Schoen van Cercle door supportersvereniging en vriendenkring d’Echte als meest verdienstelijke speler. In de competitie die volgde was er de promotie naar de eerste klasse. Vandenbussche speelde 32 matchen waarin hij twee keer scoorde. Meteen een topseizoen, onder Jerko Tipuric. Bram studeerde af als licentiaat LO en kon prof worden en zo kende hij ook in 2006- 2007 een sterk jaar. In die seizoenen was hij niet altijd titularis, maar ook als invaller konden de trainers altijd op hem rekenen. Uiteindelijk werden het bij groen-zwart ruim tweehonderd wedstrijden waarin hij veertien keer scoorde tot dat Glen De Boeck hem als trainer naar de uitgang verdreef.

Samenwerking Dennis van Wijk

Een nieuwe uitdaging volgde voor Vandenbussche: een profcontract bij KSV Roeselare met van Wijk als coach. Uiteindelijk werden het vijf mooie seizoenen met circa 140 wedstrijden. Na 2013-2014 wilde KSVR een andere weg opgaan en koos Bram als 33-jarige voor iets anders, bij eersteprovincialer Damme, waarmee hij via de eindronde de promotie naar vierde afdwong. Ondertussen had hij een job als leerkracht LO in het Sint-Andreasinstituut in Oostende. Toen zijn verhaal bij Damme na vijf jaar ten einde liep wegens fusieperikelen, zocht hij een club dicht bij huis om zijn carrière voort te zetten. Het werd vanaf april 2020 SK Eernegem. En het competitiebeestje in hem bleef er nog heel sterk aanwezig. Hij speelde er steeds om te winnen, tot zondag in de eindrondematch tegen Lissewege, waar hij voor aanvang officieel werd gehuldigd voor zijn zeer intense carrière als voetballer waarin hij steeds voor het rugnummer 21 koos. Eigenlijk vroeg hij reeds bij Cercle om het nummer 12, naar zijn geboortedatum 1 februari. Maar omdat dit reeds was ingenomen door Frederik Boi keerde de Bruggeling de cijfers om. Bram Vandenbussche woont met zijn echtgenote Nele De Visch en Matizze (12) en Pippa (10) in Varsenare. Zijn zoon voetbalt volgend seizoen bij de U14 van Cercle Brugge en trekt eind volgende maand zelfs met de U13 voor een tornooi naar AS Monaco. (ACR)

Bram Vandenbussche speelde voor en in Eernegem zijn laatste match en kreeg voor aanvang felicitaties en een passend geschenk van onder andere gewezen Cerclespeler Christophe Lauwers en huidig voorzitter Vincent Goemaere van groen-zwart. (Foto ACR)