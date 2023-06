Bondscoach Domenico Tedesco verrast met tweede selectie: Olivier Deman opgeroepen voor Rode Duivels, ook Dendoncker en Vanaken terug

Dinsdagmiddag maakte bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend voor de twee aankomende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk (17/06) en Estland (20/06). Tedesco pakte uit met een verrassing van jewelste! Olivier Deman van Cercle Brugge is er zowaar bij.

Dat kunnen we best opvallend noemen, want Deman is ook geselecteerd voor het EK voor beloften later deze maand. Tedesco had namelijk vooraf gezegd geen beloften op te roepen voor de eerste ploeg, maar doet dat nu toch. Het toont zijn sympathie voor en vertrouwen in Olivier Deman, die bij Cercle Brugge een topseizoen speelde.

Deman is niet de enige die zijn eerste selectie bij de Duivels viert: ook Ameen Al-Dakhil (Burnley), Mike Trésor (Genk) en Arnaud Bodart (Standard) mogen zich opmaken.

Opnieuw

Nog heuglijk West-Vlaams nieuws: Leander Dendoncker en Hans Vanaken zijn er terug bij. Bij de eerste selectie van Tedesco ontbraken beide heren, nu mogen ze zich opnieuw Rode Duivel noemen.

De Duivels werken later deze maand dus twee EK-kwalificatiewedstrijden af: tegen Oostenrijk (17/06 in Brussel) en Estland (20/06 in Talinn).