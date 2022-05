Boma en Markske van FC De Kampioenen vieren mee met jarige Fusion Academy

In de feestzaal van Vayamundo werd zaterdag het tienjarig bestaan van Fusion Academy gevierd. Na een gezellige feestmaaltijd volgden een receptie en een show in aanwezigheid van Balthazar Boma en Markske van FC De Kampioenen. De meer dan honderd leden, hun ouders en vrienden van de club genoten met volle teugen van de show.

Fusion Academy is op 3 maart 2011 gestart als sportclub met veel aandacht voor jeugdopleiding, multimove voor jong en oud. Via de combinatie van zaalvoetbal en veldvoetbal groeide de club. In 2015 waren al drie ploegen ingeschreven in competitie.

In 2016-2017 werden, in samenwerking met de stad Oostende, de accommodaties van SK Opex Girls overgenomen en werden acht ploegen ingeschreven, zowel jongens als meisjes. In het seizoen 2019-2020 waren 18 ploegen actief.

Fusion Academy Oostende is de enige club aan de kust met een sterrenlabel en de enige club in West-Vlaanderen die meewerkt aan Futbalista Festival, voetbalopleiding voor meisjes tussen 5 en 12 jaar. Dat is een project van de BVB en UEFA in samenwerking met Tessa Wullaert.

Volgend seizoen start Fusion met een herenploeg in competitie, vierde provinciale en mogelijks ook met een damesploeg. Fusion Academy heeft momenteel de wind in de zeilen!

(FRO)