Boezinge B wordt volgend seizoen talententeam

Vanaf volgend seizoen wil Sassport Boezinge een andere koers varen met de B-ploeg die nu in vierde provinciale speelt. “Nu spelen we vooral met oudere spelers, maar vanaf volgend seizoen willen we de ploeg bouwen rond jonge talenten uit de regio”, zegt sportief verantwoordelijke Luc Vanthomme.

Luc Vanthomme is sinds dit seizoen terug van weggeweest bij Sassport Boezinge. Nadat hij er eerder al trainer was, is hij nu aan de slag als sportief verantwoordelijke. Luc dacht na over een nieuwe invulling van de B-ploeg uit vierde provinciale. “De meeste B-ploegen zijn talententeams en dat willen we vanaf volgend seizoen ook bij Boezinge doorvoeren”, zegt hij. “Nu bestaat dit team vooral uit oudere spelers en we willen daar verjongen. Ik wilde destijds bij KVK Westhoek ook al een talententeam in vierde provinciale starten. Ik ben ervan overtuigd dat jonge talentvolle spelers beter worden als ze in volwassen reeksen spelen. Als een 17-jarige kan spelen tegen iemand die tien jaar ouder is, dan kweken ze sneller body en maturiteit. Je ziet nu ook dat de beloftenteams van eersteklassers in 1B en lagere nationale reeksen spelen.”

Transfers

Intussen wordt er achter de schermen al werk gemaakt van inkomende transfers. “Er werden al een handvol spelers aangetrokken. Het is echter nog te vroeg om namen te lossen. Deze jongens zouden op termijn de kans moeten krijgen om door te groeien naar de A-ploeg. Wie afvalt bij de A-ploeg of terugkeert na een blessure kan ook meespelen met de B-ploeg. Met coach David Casteleyn hebben we bij de B-ploeg de ideale man om dit project te doen slagen.”

Het is niet de bedoeling dat de huidige spelers van de B-ploeg andere oorden moeten opzoeken. “We verplichten niemand om te vertrekken. In de ervaren spelers zien we een rol als vaderfiguur om de jongeren op sleeptouw te nemen.”

Eindrondekansen

Zowel de A-ploeg als de B-ploeg sloot 2023 af met een competitiezege. Boezinge A speelde woensdagavond ook nog in de Beker van West-Vlaanderen tegen KRC Waregem B. “Met de eersteprovincialer staan we nu tweede nadat we de topper tegen KSV Bredene A konden winnen. Aan leider KSV Diksmuide A lijkt weinig te doen. De B-ploeg strijdt ook nog voor de eindrondetickets. Mochten ze de promotie kunnen afdwingen, dan zou dat des te beter zijn.”