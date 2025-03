Björn Sengier voelt zich goed bij KVKO (3A): “Marc en ik vullen elkaar uitstekend aan”

Bij KV Koksijde-Oostduinkerke A (3A) hebben ze dit jaar een nieuwe T2. Björn Sengier verhuisde naar de kustregio en is nu de rechterhand van Marc Dawyndt.

Björn kwam vorig seizoen al eens een kijkje nemen naar de matchen van KVKO. “Via mijn partner leerde ik Marc kennen en Marc zei me dat hij nog een assistent zocht”, vertelt de 45-jarige Izenbergenaar. “Zo ging de bal aan het rollen. Het project stond me aan en na enkele maanden kan ik alleen maar positief zijn over onze samenwerking. Marc en ik zijn twee tegenpolen en vullen elkaar dus uitstekend aan. Marc blijft de hoofdverantwoordelijke, maar ik kan zeker mijn ding doen”, zegt de ex-doelman van onder meer Zulte Waregem, Willem II, Antwerp en Sporting Hasselt. “Mijn voormalige club Sporting Hasselt is nu vaak op televisie te zien en ik kijk regelmatig naar De Spor. Er zijn nog enkele bekende gezichten.”

“Na mijn spelerscarrière ging ik aan de slag als trainer bij onder meer Desselgem. Nu is het mijn eerste taak in de kustregio, na mijn verhuis naar Izenberge.” KVKO doet het goed als promovendus. Zondag werd wel verloren op het veld van Ploegsteert. “Dat waren andere omstandigheden zoals wij het gewoon zijn op ons kunstgras. Maar de jongens moeten ook leren om op een lastig veld goed te presteren. De mogelijkheden waren er, maar helaas keerden we zonder punten huiswaarts. Zaterdag trekken we naar leider FC Dadizele Sport. Thuis werd het 2-3. Het was een aangenaam kijkstuk en voetballend vond ik ons de evenknie. We missen wel de geschorste met Syllah Verhelst, maar Toby Bossaert keert terug uit schorsing. We staan nu zevende met 34 punten en volgend seizoen willen we met een bredere kern hoger mikken. Ik kijk er naar uit om verder mee te werken aan dit mooi project”, zegt Bjorn.

Zaterdag 8 maart om 19 uur: FC Dadizele Sport A KV Koksijde-Oostduinkerke A.