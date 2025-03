Birgen Baes (KFCL – 2A): “Behoud wordt niet evident”

KFC Lichtervelde staat nog altijd maar net boven de gevarenzone. In de kelderkraker tegen Loppem kan wit-blauw een beetje afstand nemen. Het wordt nog een felle strijd om de drie onderste plaatsen te vermijden.

Na de barslechte competitiestart – zes op dertig – herpakte Lichtervelde zich in het tweede deel van de heenronde. Het team van trainer Birgen Baes heeft de winterstop niet zo goed verteerd, want slechts drie op 21. Enkel thuis tegen Diksmuide B werd overtuigend (4-1) gewonnen. Met andere woorden: voor het duel met het voorlaatste Loppem zit er wat druk op de ketel.

“We kunnen af en toe zeggen dat er meer instak, de realiteit is dat we slechts drie op 21 pakten”, beseft Baes. “Zaterdag ging ik met mijn hulptrainer en onze sportief verantwoordelijke kijken naar de inhaalwedstrijd tussen Ingelmunster en Loppem. Dat zijn onze twee volgende tegenstanders. Als we in tweede willen blijven, zijn we verplicht zondag te winnen.”

Lichtervelde heeft op papier nog een pittige kalender, want vooral ploegen uit de linkerkolom van het huidige klassement. Zoals Ruddervoorde, Hooglede, Meulebeke en Koekelare. Op de slotdag staat een thuismatch tegen Pittem, de huidige rode lantaarn, op de kalender. Zowel Loppem als Pittem tellen zeven speeldagen voor het einde slechts twee puntjes minder dan Lichtervelde.

Geen schrik

“In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen”, weet Baes. “Dus moeten we geen schrik hebben. De onderlinge duels gaan van belang zijn. Het loopt niet lekker na Nieuwjaar. Dat is duidelijk. De lijn van de match tegen Diksmuide B hebben we niet kunnen doortrekken. Als we zondag van Loppem winnen, moeten we dat wel doen. Ik heb nog zeven speeldagen 15 leeuwen nodig om in tweede provinciale te kunnen blijven. Evident gaat het niet worden.”

Voor de kelderkraker tegen Loppem zijn Gilles Vanthournout en Finn Tavernier twijfelachtig. Geschorsten zijn er niet. “Loppem gaf op Ingelmunster, zeker in de eerste helft, een gretige indruk”, aldus Baes. “Ze stonden verdiend voor. Na de pauze werden ze weggedrukt, kwam Ingelmunster verdiend langszij. In de toegevoegde tijd viel nog de 3-2. Goed voor ons, een tik voor Loppem.”

Zondag 9 maart om 15 uur: KFC Lichtervelde – Stormvogels Loppem.