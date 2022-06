Bijzondere jubileummatch voor Patrick Rassalle: “Ik kan geen dag zonder sport”

In Westouter werd de jubileummatch van Patrick Rassalle (66) gespeeld en dit tussen de twee ploegen waar Patrick ook bij voetbalde, met name FC Westouter en KFC Studax Poperinge. “Het werd zeker geen afscheidsmatch. Ook voor het volgend speelseizoen kan KFC Studax Poperinge op mijn diensten rekenen.”

Patrick groeide op in De Klijte en begon te sjotten op de lagere school. “Toen was er nog helemaal geen sprake van jeugdvoetbal in de omliggende dorpen. Wel in Poperinge en Ieper, maar daar konden wij niet zomaar naartoe. Mijn vader Maurice was koolhandelaar en met hem trok ik onder meer naar Westouter, waar mijn vader heel wat mensen kende. Zo ook zij die zich van de plaatselijke voetbalclub aantrokken. Zo sloot ik op 16-jarige leeftijd aan bij FC Westouter, waar ik vele jaren speelde. Toen ik 40 was, speelde ik kampioen in derde provinciale. In de kampioenenmatch had ik maar één opdracht, de goalgetter van de tegenstander aan banden leggen. En daar slaagde ik ook in. Ook nu nog bij de studaxen, laat ik weinig ruimte toe aan de jongere aanvallers van de andere ploeg.” Bijzonder aan de jubileummatch was de aanwezigheid van twee van zijn kleinkinderen. Iker gaf de aftrap en Fabian speelde mee. “Iker is 13 jaar en heeft dezelfde voornaam als de voormalige Spaanse nationale doelman. Fabian is 16 jaar. Dat is voor mij een symbolische leeftijd. Ik was immers 16 jaar toen mijn voetballoopbaan begon.”

Het sociaal gegeven van het voetbal primeert nu wat meer dan het sportieve

Hard werken

Fabian speelt ondertussen bij KVK Kortrijk. “De toekomst zal uitwijzen of hij zal doorbreken. Er zijn er veel die zich geroepen voelen, maar slechts weinigen zijn uitverkoren. Door hard te blijven werken, zal de kans om profvoetballer te worden alleen maar groeien.” Hard werken, dat deed Patrick alvast op de leeftijd van zijn kleinzoon nu. “Nadat ik samen met vader de kolen had helpen leveren, liep ik samen met mijn broer van De Klijte naar Westouter om er te trainen. We waren meteen goed opgewarmd.” Patrick is al die jaren zo goed als blessurevrij geweest. “Blijven sporten is de boodschap. Ook nu kan ik geen dag zonder sport. Op de Ieperse Vesten vind ik mijn favoriet loopparcours.” En toch zag het er even benauwd uit voor Patrick toen hij in 2008 in elkaar zakte op het voetbalterrein. “Enkele uren en 11 defibrillaties later werd ik bij bewustzijn gebracht. Sindsdien primeert het sociaal gegeven van het voetbal wel wat meer dan het sportieve. Maar stoppen doe ik nog niet.” Bijzonder aan het jaar 2008 was ook de wedstrijd van FC Westouter tegen KFC Poperinge in het kader van de beker van West-Vlaanderen. “Het werd op mijn 45ste een wedstrijd tegen mijn eigen zonen Bert en Ambroos.”

Lederen voetbal

Beroepshalve was Patrick onderwijzer en aansluitend directeur van de vrije basisschool in Westvleteren. “Toen ik op de speelweide mijn leerlingen zag voetballen, dacht ik wel eens terug aan mijn kindertijd met de bal. Een bal die we op een of andere manier zelf in elkaar knutselden en na een paar trappen alweer kapot was. Ik herinner me ook nog de eerste lederen voetbal. Toen het geregend had en je de bal wegkopte, had je ei zo na een hersenschudding.”