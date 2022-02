Bij RC Harelbeke leert de eerste ploeg hoe een defibrillator te gebruiken: “Hopelijk hebben we kennis nooit nodig”

Voetbalploeg RC Harelbeke wil tekenen voor een goed preventiebeleid. Daarom lasten ze begin deze week de traditionele dinsdagtraining af en volgde het eerste elftal een cursus EHBO.

Het verhaal van Kaersten en Josse van vorige week zit er wel voor iets tussen. Josse Deboiserie (23), een jonge voetballer van FC Jakkedoe uit Desselgem kreeg afgelopen zaterdag een hartstilstand tijdens een wedstrijd tegen FC Damberd uit Bavikhove. Kaersten Malfait (24), een speler van de tegenpartij, redde de man het leven. Hij had net de dag voordien een EHBO-opleiding gehad op zijn werk. “Het zat nog vers in het geheugen, jammer genoeg had ik het meteen nodig”, vertelde hij.

“Enkele jaren terug is er bij het G-voetbal op één van onze velden eens iemand overleden aan een hartstilstand”, vertelde Dino Rogiers, de sportief manager. “Het was dan ook maar logisch dat we het idee van onze trainer Bruno Derveaux meteen volgden. Zowel hoofdcoach Derveaux als T2 Nick Bonte hadden goede contacten met Kris Bataillie. De leraar verpleegkunde en dringende zorgverlening aan de VIVES-hogeschool was bereid om de initiatie te geven.

Ik had een alternatieve training beloofd, en het kan niet altijd vogelpiek zijn

Hulpdiensten

Het werd snel duidelijk dat je er het hoofd moet bijhouden als iemand moet gereanimeerd worden. De spelersgroep was heel geïnteresseerd en aandachtig. Bataillie gaf dan ook enkele interessante tips mee. Zo benadrukte hij dat je eigen veiligheid verzorgen een prioriteit is. Hij wees er ook op dat je bij zo’n reanimatie moet oppassen met de tong van het slachtoffer. De luchtwegen moeten worden vrijgemaakt door de tong naar voor te trekken. “En bovenal niet vergeten om snel de hulpdiensten te verwittigen als er geen ademhaling meer is. Na het nummer 112 te hebben gevormd moet je nog het keuzemenu 2 voor de medische diensten indrukken. Blijf daarbij rustig”, gaf Bataillie nog mee.

hard labeur

De spelers mochten één voor één oefenen op een pop. Het werd duidelijk dat reanimeren best wel lastig is. 100 tot 160 keer per minuut iemands borstkas minsten 5 cm indrukken, is hard labeur. Best om de 2 minuten afwisselen dus. Het nummer van de Bee Gees ‘Staying Alive’ is het gekende ritme om te drukken. Ook het gebruik van de defibrillator kwam aan bod. Velen zagen voor het eerst de werking van zo’n toestel .“Onze trainer had na onze goede prestatie tijdens de wedstrijd in RC Gent een alternatieve training beloofd. Het werd deze cursus. Best wel interessant”, reageerde speler Charles Noppe.

Bruno Derveaux was tevreden. “Bij een alternatieve training kan het niet altijd vogelpiek zijn. Ik wilde eens iets organiseren waar de spelers ook nà hun voetballoopbaan nog nut kunnen van hebben. Hopelijk hebben ze het nooit nodig, maar als je het ooit eens volgde, blijft er altijd wel iets hangen”, verduidelijkte de trainer. (MV)