Bestuurslid Martin Volcke over de toekomst van SVD Kortemark: “Pijnlijk? Neen, vooral realistisch”

Het was voor velen toch even slikken toen het nieuws doorsijpelde dat SVD Kortemark er na dit seizoen mee stopt in tweede provinciale. De club slaat een financieel realistischere weg in door te focussen op eigen jeugd en het team in vierde provinciale. “Het heeft geen zin om beloftes te maken, om ze dan op het einde van de rit toch niet te kunnen verwezenlijken.”

Na jaren in de hoogste provinciale reeksen, gooit SVD Kortemark het na dit seizoen over een andere boeg. “Of dit pijnlijk is? Ik denk vooral dat je realistisch moet blijven”, reageert Martin Volcke, al jaren de grote bezieler van het project in Kortemark.

“Het heeft geen zin om beloftes te maken, om ze dan op het einde van de rit toch niet te kunnen verwezenlijken. Vandaar de keuze om een weg in te slaan waarvoor er wel voldoende middelen beschikbaar zijn. Zo kom je niet in de problemen en is het voor iedereen veel makkelijker leven.” En dus werd in samenspraak met de rest van het bestuur en met voorzitter Daniël Verduyn beslist om vanaf volgend seizoen enkel nog met de ploeg in vierde provinciale in competitie te blijven.

“Ik wil ook wel even duidelijk stellen dat onze voorzitter aan boord blijft, want velen dachten dat hij ermee stopte. Dat klopt dus niet en ook de rest van het bestuur staat in één lijn achter deze beslissing.”

Voordeel

“We hopen dat de huidige sponsors ook in dit verhaal zullen meestappen. Misschien kan deze beslissing op dat vlak zelfs in ons voordeel uitdraaien. We kiezen voor nog meer lokale verankering en voor de lokale jeugd. In eerste instantie willen we volgend seizoen in de linkerkolom in vierde provinciale eindigen. Het zal dus een overgangsjaar zijn en daarna zullen we wel zien wat er langzaamaan weer mogelijk is. We lopen niet te hard van stapel en zullen het vooral rustig aan doen.”

Over de samenstelling van de ploeg kan Martin Volcke nog niet zoveel kwijt. “Of trainer Luc Stevens blijft? Daar wil ik momenteel nog geen uitspraken over doen. De gesprekken met de spelers zijn deze week begonnen. Van de huidige ploeg zullen de meesten waarschijnlijk andere oorden opzoeken, maar ik hoop er toch een drietal aan boord te kunnen houden.”

(SB)