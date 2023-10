Bestuur van KFC Lissewege tekent verzet aan wegens ‘scheidsrechterlijke dwaling’

De jongens van T1 Jenko Borrizee gooiden dure punten weg in Hooglede. In het slothalfuur lieten ze een ogenschijnlijke comfortabele 1-4 voorsprong uit handen glippen. De aansluitingstreffer kwam er in minuut 89, de gelijkmaker in minuut 91.

Maar er is meer. Volgens coach Jenko Borrizee beging de referee van dienst een scheidsrechterlijke dwaling. De T1 geeft tekst en uitleg. “We zijn in minuut 13, we staan 0-1 voor, en we krijgen een terechte strafschop. Dieter Maenhout zet die feilloos om, maar de scheidsrechter keurt het doelpunt niet goed omdat Jari Van Loo te vroeg in de grote rechthoek zou gelopen zijn. Tot zover volg ik de referee, dat lijkt me perfect mogelijk. Maar dan geeft die man vrijschop aan Hooglede, die meteen gebruik kan maken van onze verbijstering om de gelijkmaker te scoren. Halfweg wezen de bordjes 1-4 aan, dit had 0-5 moeten zijn.”

Opnieuw spelen

“De referee zei ons dat we de reglementen niet kennen, en dat er een wijziging is doorgevoerd, zo’n twee jaar geleden. Welnu, ik heb nog diezelfde avond alle reglementeringen zitten uitpluizen en niets in die zin gevonden. Mensen van mijn bestuur evenmin. Als een speler scoort via de stip maar zijn ploegmaat komt te vroeg in de grote rechthoek, dan moet de penalty hernomen worden. Door de, volgens mij, verkeerde beslissing van de scheidsrechter wordt het dus 1-1 in plaats van 0-2. Daarna lopen we nog uit tot 1-4 maar laten we de thuisploeg nog terugkomen. Daarvoor moeten wij op eigen borst kloppen. Er sloop nonchalance in onze gelederen en ik voorspelde dat rampscenario aan mijn assistent Ludo De Schepper.”

“Misschien had ik alles zo gelaten, maar mijn bestuur wil verzet aantekenen. Alle respect voor zij die een wedstrijd leiden, ik heb het ook gedaan, maar de reglementen moeten gevolgd worden. Die match dient dus opnieuw gespeeld te worden. Bij winst komen wij op een gedeelde positie twee en hebben nog een waterkans om de eerste periodetitel te veroveren. Bij verlies gaat er slecht één punt af.” (JPV)