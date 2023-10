Berre Dely: jong talent bij KSV Jabbeke

Vorig seizoen in eerste provinciale, ter gelegenheid van de derby tegen Varsenare, mocht jeugdig talent Berre Dely aan de wedstrijd starten. Vervolgens bleef hij bij de A-kern en werd met mondjesmaat gebracht.

KSV Jabbeke slaagde er niet in het behoud te verzekeren ondanks attractief voetbal. Er werd gehoopt om in de lagere reeks opnieuw een rol van betekenis te vervullen. Dat valt momenteel niet mee. Met zeven punten uit acht matchen bezetten de jongens van T1 Steve Stellamans positie 13. De coach blijft volhouden dat alles goed komt en bevestigt alle vertrouwen in zijn groep.

Andere opstelling

Berre De Ly maakt momenteel geen deel meer uit van de hoofdkern en treedt aan bij de beloften. “Na mijn belevenissen afgelopen kampioenschap, waar ik kennismaakte met het hoogste provinciale niveau, moet ik opnieuw een rij terugzakken. Natuurlijk ben ik ontgoocheld, anders zou ik geen gedreven voetballer zijn. Oorzaken? Er wordt nu gespeeld in een andere opstelling en allicht zijn er jongens die beter passen in het concept dan ikzelf.”

Kneuzing staartbeen

“Coach Steve Stellamans ken ik goed genoeg om te weten dat, wie het verdient, geselecteerd wordt. Dus doe ik mijn uiterste best op training in de hoop om positief op te vallen. Ook tijdens de wedstrijden tracht ik mijn opdrachten tot in de puntjes te verzorgen. Onlangs viel ik geblesseerd uit. In een onschuldig duel kreeg ik een knie van de opponent in mijn rug, met als gevolg een kneuzing aan mijn staartbeen. De averij bleek mee te vallen, ik ben weer wedstrijdfit. Ik ben een kind in het huis van Jabbeke en doorliep er alle jeugdrangen, met uitzondering van anderhalf jaar, toen ik opteerde voor basketbal.”

Geduld oefenen

“Nu voel ik me topfit en blijf hopen op een selectie. Onze coach vraagt de jongeren steevast geduld te oefenen. Daar zal ik me aan houden. Ik heb één voordeel: klimmen en dalen is niet nieuw meer voor mij, ik kan ervaring putten uit het voorbije kampioenschap in eerste provinciale. Laat ons gewoon de tijd zijn werk doen.” (JPV)