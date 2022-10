Berre De Ly is een aankomend talent bij KSV Jabbeke (1e): “Ik wil me hier verder blijvenontwikkelen bij voetbalkenners”

Na de finale van de nacompetitie, tussen Jabbeke en Varsenare, mochten de beide buren promoveren uit tweede provinciale. Voor KSV Jabbeke bleek het geen geschenk maar T1 Steve Stellamans gaat geen enkele sportieve uitdaging uit de weg. Zijn jongens torsen de rode lantaarn maar ze blijven onverminderd keihard trainen.

Dit is het verhaal van de 18-jarige Berre De Ly. Zijn begeleiders brengen hem met mondjesmaat. Tegen Varsenare mocht hij voor het eerst starten en speelde de eerste helft uit tot voldoening van zijn coach. Eerst geven we het woord aan T1 Steve Stellamans, al meer dan zeven seizoenen de sportieve leider van KSV Jabbeke.

Elke fout afgestraft

“Tijdens de oefensessies observeer ik wie wat doet. Dan geef ik de kans aan diegene die het verdient, daar staat noch leeftijd, noch naam op. Tijdens zes van de acht duels zetten we zeker onze voet naast die van de tegenstander. De oogst kwam er net niet: dat is het verschil in eerste provinciale tussen ervaring en jeugdige onbezonnenheid. Anderzijds ben ik er rotsvast van overtuigd dat we vroeg of laat punten zullen sprokkelen. Ik moet de jongens doen inzien dat op ons niveau elke fout afgestraft wordt. We kunnen niet zonder negatieve gevolgen pakweg drie kansen onbenut laten. Dat proberen we de groep aan te leren. Druk blijft ons vreemd. We waren niet voorzien op promotie en allicht waren we er niet klaar voor. Dat neemt niet weg dat we telkens weer tot het uiterste moeten gaan. Degradatieplaats of niet, altijd zal ik opteren voor een voetballende oplossing.”

Berre De Ly luistert aandachtig naar de wijze woorden van zijn coach. Af en toe knikt hij instemmend om vervolgens zijn visie te uiten.

“Amper zes lentes telde ik toen mijn voetballeven startte bij Jabbeke. Ik fungeerde twee kampioenschappen als doelman en daarna werd ik in de verdediging gedropt. Rond mijn twaalfde borg ik de voetbalschoenen op en ging anderhalf jaar basketten. Daarna keerde ik terug bij Jabbeke, als middenvelder bij de lichting U15. Afgelopen competitie mocht ik me uitleven bij de U21. Bij aanvang van de voorbereiding op het huidige seizoen hevelde de coach me over naar zijn vlaggenschip. Een maand later werd me medegedeeld dat ik bij de A-kern mocht blijven. Nu pendel ik tussen beloften en eerste ploeg. Een drietal duels viel ik in bij de eerste ploeg maar op 15 oktober, ter gelegenheid van de superderby tegen Varsenare, startte ik voor het eerst. Steve Stellamans vroeg of ik er klaar voor was en hopla, daar stond mijn naam op het blaadje. Natuurlijk was ik nerveus, die supporters van beide kanten schreeuwden in mijn nek maar die ervaring neemt niemand me nog af. Ik mocht me uitleven als aanvallende middenvelder. Alle ploegmaats steunden me onvoorstelbaar. Bij elke goede actie ontving ik complimenten.”

“Kunnen veel beter”

“In eerste provinciale word ik geconfronteerd met totaal ander voetbal in vergelijking met de jeugdreeksen of met de lagere reeks. Die laatste plaats lijkt me een momentopname. Ik denk dat we veel beter kunnen. Voor mij komt het erop aan me verder te ontwikkelen bij voetbalgrootmeesters. Steve Stellamans en zijn assistent Danny Deputter zijn fantastische mensen en voetbalkenners. Eerstgenoemde werd vorige dinsdag 50 jaar oud. Hij trakteerde met spaghetti. KSV Jabbeke is en blijft een familieclub. Als je een positieve ingesteldheid vertoont, kan je niet mislukken. Iedereen staat je bij met raad en daad.” (Jean Pierre Vanheerswynghels)

Zondag 30 oktober om 15 uur: KSV Jabbeke – K Racing Waregem A.