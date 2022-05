Beloften groen-zwart naar tweede nationale, Club naar 1B

Zowel de beloften van Cercle als die van Club Brugge wonnen maandagavond hun wedstrijd en verzekerden zich respectievelijk van een plaats in tweede nationale en in 1B.

Club Brugge stond voor een lastige verplaatsing naar kampioen KRC Genk, maar liet geen steek vallen. Club NXT won met 0-2 dankzij doelpunten in de tweede helft van Antonio Nusa en Cisse Sandra (een bijzonder knappe goal).

Door de winst is blauw-zwart zeker van de derde plaats en treedt het volgend seizoen na een jaar afwezigheid opnieuw aan in 1B, samen Genk, Anderlecht en Standard die tevens een plaats in die tweede profcompetitie konden bemachtigen.

In Ruddervoorde wonnen de beloften van Cercle Brugge op hetzelfde moment verdiend met 2-0 tegen Zulte Waregem. Er was aardig wat volk op de been in de Oostkampse deelgemeente. Circa 250 toeschouwers, onder wie de trainers van de A-kern en enkele spelers, woonden de spannende wedstrijd bij.

Nieuwe beloftencoach

Andi Koshi, einde contract en vermoedelijk in zijn laatste wedstrijd, zorgde voor de twee doelpunten. Voor de rust zette hij een strafschop om en in de tweede helft scoorde hij na een scherpe tegenaanval.

Door de winst eindigen de beloften van Cercle die met Nieuwjaar sterkhouders Wolf Ackx en Arne Cassaert naar Knokke zag vertrekken – als negende in de rangschikking en zetten zij een grote stap naar integratie volgend seizoen in tweede nationale. Dit zal echter zonder Wouter Artz zijn. Hij nam na het doorschuiven van Jimmy De Wulf naar de A-kern het hoofdtrainerschap over. Volgend seizoen wordt hij Academy Director bij 1B-club KMSK Deinze. Als zijn opvolger circuleren namen als Hans Cornelis, Sven Charita en Jurgen Van Opstaele.

(ACR)