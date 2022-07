Bekermatch ontaardt: wedstrijd stilgelegd na agressie tegen ref en supporters

Het nieuwe voetbalseizoen is nog maar pas begonnen of het eerste incident is al een feit. In de bekerwedstrijd tussen VV Koekelare B en KRC De Panne ging een bezoekende speler door het lint na een rode kaart. De speler in kwestie besloot na de wedstrijd om de schoenen aan de haak te hangen.

De bekerwedstrijd tussen VV Koekelare B en Racing De Panne van zondag 24 juli krijgt ongetwijfeld nog een serieus staartje. In de 23ste minuut van de partij kreeg bezoeker Lenny Dolfen (27) een rode kaart wegens extreme agressie. De wedstrijd werd daarna door scheidsrechter Iwein Neyrinck stilgelegd. “Alles is begonnen met een banaal incident”, vertelt Rob Deblock, coach van De Panne. “Bij een vrije trap voor de thuisploeg werd getrokken en geduwd in de muur en plots bleef een speler van Koekelare voor dood liggen. Hij kreeg zogezegd een elleboogstoot van Lenny Dolfen, alhoewel hij hoogstwaarschijnlijk eerst duwde. Er ontstond ook tumult bij de supporters, waar de vriendin van Lenny zich bevond. Hierdoor sloegen bij mijn speler de stoppen door en werd de wedstrijd stilgelegd. Bij het verlaten van het veld werd geduwd en getrokken en werden rake klappen uitgedeeld.”

Onopzettelijke elleboog

Volgens Chris Metsu van VV Koekelare was het een onopzettelijke elleboogstoot. “Bij een duel tussen een speler van De Panne en een van VV Koekelare maakte de eerste zich breed en gaf onopzettelijk een elleboogstoot naar Jordy Van Middel. De ref, die het naar mijn mening goed deed, gaf de speler van De Panne een gele kaart. Dat vond ik persoonlijk, gezien de omstandigheden, een goede beslissing. Het was tenslotte een vriendschappelijke wedstrijd en ik zag geen opzet. De speler van De Panne bleef maar protesteren, waarop onze afgevaardigde reageerde met de opmerking dat de beslissing van de ref correct was en dat het zelfs rood had kunnen zijn. Je weet hoe dat dan gaat, ook enkele supporters lieten zich niet onbetuigd. Kortom: het escaleerde, ook omdat de speler van De Panne niet te bedaren was. In het geharrewar trok de ref tenslotte een tweede gele kaart en het hek was van de dam. Bij het verlaten van het terrein vielen er klappen aan de zijlijn met enkele supporters. Toen de ref ook daar wou tussenkomen, kreeg ook deze een slag van de speler van De Panne. Daarop legde hij de wedstrijd stil. Het is natuurlijk een spijtige zaak en ik begrijp nog altijd niet hoe de man zo door het lint kon gaan.”

Ik ben aan mijn zevende seizoen als referee begonnen, maar een spelers die zò agressief te keer gaat, heb ik nog nooit gezien – ref Iwein Neyrinck

De speler zelf beseft intussen wel dat hij fout zat, valt te horen bij KRC De Panne. “Lenny Dolfen beseft maar al te goed dat hij verkeerd handelde, maar ik begrijp dat hij zijn vriendin wilde verdedigen. Hij heeft me na de wedstrijd in de kleedkamer al gemeld dat hij zijn schoenen aan de haak hangt. Ik vrees dat hij ook niet bereid is om nog veel commentaar te geven op wat er zondag gebeurde.”

Verbaal uiterst agressief

Referee Iwein Neyrinck (41) begrijpt nog steeds niet waarom de speler in kwestie zo te keer ging. “Ik gaf hem een gele kaart voor een duw met de elleboog. In plaats van rustig verder te spelen, ging Lenny Dolfen verhaal halen bij de officials en bankzitters van Koekelare. Ik heb hem toen aangemaand om rustig te blijven, maar hij begon te schelden en werd verbaal uiterst agressief. Ik kon niet anders dan hem uit te sluiten. Daarna begon hij zich te keren tegen het publiek. Hij sloeg wil om zich heen en probeerde me ook twee keer in het gezicht te slaan. Verschillende medespelers hadden echt alle moeite om hem te bedaren.”

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, gaat Iwein Neyrinck verder. “Ik ben aan mijn zevende seizoen als referee begonnen, maar een spelers die zò agressief te keer gaat, heb ik nog nooit gezien. Gelukkig bleven de coaches en verantwoordelijken van beide ploegen rustig, anders had het helemaal verkeerd kunnen aflopen.” De ref liet weten dat hij het advies van de voetbalbond afwacht, alvorens verdere stappen te ondernemen.

Lenny Dolfen zelf was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.