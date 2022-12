Zulte Waregem treft Clubkiller STVV in kwartfinale Croky Cup, KV Kortrijk tegen KV Mechelen

Met Genk-Antwerp en Union-Gent kwamen er donderdag twee topaffiches uit de bokaal tijdens de loting voor de kwartfinales van de Beker van België. Zulte Waregem-STVV en Kortrijk-Mechelen zijn de overige kwartfinales.

Zulte Waregem kegelde woensdag 1B-club Deinze (1-2) uit de beker, STVV verraste vriend en vijand met een ruime 1-4-zege op het veld van kampioen Club Brugge.

KV Kortrijk nam dinsdag de maat van OH Leuven (1-3) en KV Mechelen schakelde Seraing uit (1-0). Voor de vier ploegen kan de Croky Cup licht geven in een tot dusver grijs seizoen. STVV en KV Mechelen zijn middenmoters, voor Zulte Waregem en Kortrijk wacht nog een lange strijd tegen degradatie.

Met Genk en Antwerp staan de nummers een en drie van de Jupiler Pro League tegenover elkaar. Competitieleider Genk had woensdag verlengingen nodig om Anderlecht (1-0) uit de beker te kieperen, Antwerp rekende dinsdag eenvoudig af met Standard (4-0).

Killers Oostende en Cercle Brugge

Ook Union-Gent is een echte topper. Vicekampioen Union is opnieuw fier tweede in de Jupiler Pro League en rekende dinsdag in de achtste finales van de Croky Cup met 2-1 af met Oostende.

Bekerhouder Gent kon pas in de verlengingen het verschil maken tegen Cercle Brugge (2-0). De Buffalo’s staan vijfde in de competitie.

De kwartfinales worden in een wedstrijd gespeeld op 10, 11 en 12 januari.