Challenger Pro League-club Zulte Waregem heeft zich dinsdagavond ten koste van eersteklasser Dender geplaatst voor de achtste finales van de Croky Cup. Essevee versloeg de Kadavers met 2-1.

Essevee klom vroeg op voorsprong via Abdoulaye Traore, maar Desmond Acquah sloeg al snel terug voor de promovendus in de Jupiler Pro League. De gastheer forceerde zo’n kwartier later een nieuwe bonus via Anton Tanghe en dat volstond voor de kwalificatie voor de laatste zestien.