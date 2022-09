Winkel Sport onverdiend uit de beker gewipt door onmondig Seraing

Winkel Sport verdiende meer in de bekermatch tegen eersteklasser Seraing. De Winkelnaars gaven weinig weg en creëerden zelf meerdere kansen en gevaarlijke standjes om toch enkele doelpunten te maken. Maar het was toch Seraing dat via Sambu Mansoni de 0-1 wist te scoren en in de slotfase maakte Bernier de totaal onverdiende 0-2. Daan Debouver was de man van de match. En jeugdproduct Timon Vandendriessche mocht onder luid gejoel van de thuisfans in het slotkwartier zijn opwachting maken. Geen volgende ronde dus voor Winkel, dat zich weer kan concentreren op de competitie waar het met negen op negen is gestart.

In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Ol. Charleroi, van afgelopen zondag, stonden bij Winkel enkele nieuwe namen aan de aftrap. Coach Verhoeven had immers gezegd te roteren, wat hij ook deed. Henri Van Marcke, Michiel Clyncke, Gauthier Libbrecht en Boris Kudimbana stonden aan de aftrap, Felix Reuse, Maki Tall, Jasper Beyens en Fries Deschilder kregen een plaatsje op de bank. Zoals verwacht was de grote massa niet afgezakt naar het Terschuerenpark. Ook bij Seraing een vijftal wissels in vergelijking met de match die gewonnen werd op KV Mechelen.

Ook de opstelling van Winkel Sport was dus wat aangepast, Libbrecht en van Marcke vormden het centrale duo in de defensie, op de flanken geassisteerd door Verhooghe en Dujardin. Jordan Dauchy speelde samen met Masis Voskanian – voor de gelegenheid ook kapitein – voor de verdediging. Ook Clyncke en Van De Velde bemanden mee het middenveld, voorin liepen Debouver en Boris Kudimbana, broer Nicaise Kudimbana was zoals gewoonlijk het betrouwbare sluitstuk.

Na een onschuldig schotje van Seraing, was Winkel Sport zelfs het eerst gevaarlijk, twee keer langs Debouver. En het was ook Debouver die even later na een fantastische ren de verdediging van Seraing te kijk zette. Hij speelde de bal panklaar terug naar Boris Kudimbana, maar die kon zijn schot niet laag houden. Hier had Winkel al kunnen (of moeten) op voorsprong staan. Winkel nam op het kwartier zowaar ook het heft in handen en zette regelmatig gevaarlijk op.

Boris Kudimbana moest daarna zijn eigen slechte kaatsbal rechtzetten, verloor het spurtduel en pakte geel na een opzichtige trekfout.

Maar plots was het toch bingo. Op voorzet van Poaty gingen enkele spelers van Winkel samen met Seraing-spits onder de bal door en kon Sambu Mansori aan de tweede paal afdrukken. Via doelman Kudimbana dwarrelde de bal wat gelukkig in doel. 0-1, een voorsprong die op dat moment niet verdiend was. En Winkel ging meteen op zoek naar de gelijkmaker, penetreerde enkele keren gevaarlijk in de vijandige rechthoek en Van De Velde haalde nog eens zwaar uit met zijn linker, maar zijn schot ging over. Vijf minuten voor de rust kreeg Mathieu Cachbach een drieste tackle op Boris Kudimbana, hij kwam goedkoop weg met geel. Om het gif uit de counter te halen, werd diezelfde Cachbach door Henri Van Marcke neergehaald. Ook hij kreeg geel.

Op het moment dat de 45 minuten verstreken waren kreeg Winkel net buiten de rechthoek een vrijeschop. Een kolfje naar de hand van Debouver. Dietsch pakte evenwel uit met een puike parade op diens poeier. In de daaropvolgende aanval kon Henri Van Marcke met het hoofd bijna een gekraakt schot van diezelfde Debouver kadreren. 0-1 ruststand, al zat er voor Winkel veel meer in.

Tweede helft kwartier later van start door hevig onweer

Bij het begin van de tweede helft gingen ook de hemelssluizen open. De negen meegereisde supporters van Seraing gingen schuilen bij die van Winkel. En ref Zeebroek stuurde na enkele bliksemschichten en dondergeroffel de spelers naar binnen. Het kunstgras voelde zompig aan, maar met een kwartier vertraging werd de wedstrijd hervat. Cachbach en Guillaume werden bij Seraing ingewisseld voor Abanda en Sissoko. Winkel, dat ongewijzigd startte aan de tweede 45 minuten, liet zijn intenties zien en begon met enkele aardige acties aan die tweede helft. Conceicao plaatste een schot voorlangs en doelpuntenmaker Sambu Mansoni kreeg ook geen vat op de ongrijpbare Debouver en kreeg ook geel voor truitjetrek. Winkel schreeuwde om een strafschop na een prangende fase met Kudimbana en Clyncke, maar kreeg de fout tegen.

Michiel Clyncke besloot een persoonlijke actie met een puntertje, Dietsch redde en op de daaruit volgende hoekschop probeerde Voskanian met een listig voorzetje de verdediging te verschalken. Winkel drukte zowaar Seraing terug. Dat werkte ook Simon Elisor op de heupen, hij het aan de stok met Henri Van Marcke. Beiden kwamen er vanaf met een berisping. Net na het uur werd Tibo Van De Velde gewisseld door Jasper Beyens, de ene linkspoot voor de andere dus.

In minuut 65 vond trainer Jeunechamps het tijd voor nog twee wissels, Poaty en Elisor moesten hun plaats afstaan aan Bernier en Marius, twee bekende namen voor wie het eerstklassevoetbal wat volgt. Debouver glipte nogmaals door de verdediging, maar raakte opnieuw niet voorbij Dietsch. Op voorzet van Conceicao liet Marius een wenkende kopkans liggen. In de 77ste minuut mocht Maki Tall zijn opwachting maken in plaats van Boris Kudimbana.

En die Tall kreeg na een doorsteekpasje van Debouver meteen al een dot van een kans, maar had iets te veel tijd nodig. Maar ook op de daaropvolgende corner was Winkel opnieuw dreigend.

Conceicao mocht gaan rusten, Christophe Lepoint – een man met pakken ervaring op het hoogste niveau – mocht nog mee het wankele schip komen recht houden.

En plots steeg gejuich uit de staantribune waar heel wat jong volk stond, want Timon Vandendriessche mocht zijn opwarmingsoutfit uittrekken. Ook Fries Deschilder mocht opkomen, Voskanian en Dujardin gingen er uit. Verhoeven speelde duidelijk al zijn aanvallende kaarten uit. En Vandendriessche werd ook stevig aangepakt door Tshibuabua, die kreeg daarvoor geel. Twee minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd veerde het Winkelse publiek op, maar de kopbal van Libbrecht ging net naast. Winkel perste er een slotoffensief uit, maar op de counter was het Bernier dat met een afgeweken schot doelman Kudimbana verschalkte.