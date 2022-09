Winkel Sport klaar voor de komst van Seraing in vijfde ronde van de Croky Cup

Vanavond (dinsdag 6 september) om 19.30 uur wordt in het Terschuerenpark de aftrap gegeven van het bekerduel tussen Winkel Sport (eerste nationale) en Seraing (eerste klasse). Een volkstoeloop als vorig jaar tegen RC Genk wordt niet verwacht. “Maar we hopen toch op enkele honderden toeschouwers”, zegt veiligheidsverantwoordelijke Jan Herreman.

Vanuit Seraing worden niet meer dan 50 fans verwacht. “Op een dinsdagavond die verre verplaatsing maken, het is voor hun supporters niet evident”, realiseert Jan zich. “Dit jaar hebben we ook geen voorverkoop gedaan. Maar net als vorig jaar krijgen de bezoekende fans een eigen vak dat toegankelijk is via de Terschuerenlaan. Langs de Vlasschaardlaan kunnen de thuissupporters het stadion betreden. De toegangsprijs voor een wedstrijd in de vijfde ronde is vastgesteld op 10 euro. We beseffen dat we met Seraing niet dezelfde publiekstrekker hebben als RC Genk, maar wie weet is sportief iets mogelijk.”

Perfecte seizoensstart

Aan sportieve kant gaat het Winkel op dit moment voor de wind. Afgelopen weekend werd co-leider Ol. Charleroi met 3-0 aan de kant gezet. Winkel deelt nu de leiding met RAAL La Louvière, maar men blijft ook realistisch. Het wordt immers een lang seizoen met 38 competitiewedstrijden en nu ook nog het bekerverhaal. Trainer Jeffry Verhoeven kondigde ook al aan dat hij gaat roteren en daar heeft hij dit seizoen de mogelijkheden toe. Hoewel het basisteam in de competitie nog quasi hetzelfde is als dat van vorig jaar (enkel Joedrick Pupe vertrok naar Lierse), haalde men ook heel wat spelers binnen die het niveau aan kunnen. Bovendien is er ook de jonge Timon Vandendriessche die overgeheveld werd vanuit de B-ploeg. Ondanks de vijf reeksen verschil in niveau tussen derde provinciale (de reeks waar Winkel B vorig seizoen speelde) en eerste nationale pikt de jongeling het niveau goed op. Meer zelfs, zondag kon hij bij zijn invalbeurt de 3-0 scoren. “Op Marvin Dewaele en Dirk-Jan Dewaegemaeker is iedereen fit voor vanavond”, bevestigt Patrick Rotsaert. Winkel zal allicht dus wat roteren, maar dat doet Seraing misschien ook.