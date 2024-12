Vroege rode kaart nekt Cercle Brugge in achtste finales Beker van België

Cercle Brugge heeft zich woensdagavond niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Beker van België. In de achtste finales bleek Sint-Truiden iets sterker. De Truienaars haalden het met het kleinste verschil in Jan Breydel: 0-1.

In het Jan Breydelstadion maakte Cercle het zichzelf enkele dagen na het ontslag van Miron Muslic als hoofdcoach wel heel erg lastig tegen Sint-Truiden. Na amper zeven minuten moest Cerkeltje al met een man minder voort na de uitsluiting van Emmanuel Kakou. De thuisploeg kreeg meteen een dubbele uppercut te verwerken, want nauwelijks drie minuten later zette Andres Ferrari de Limburgse bezoekers al op voorsprong: 0-1. Die krappe voorsprong bleef de hele wedstrijd op het bord, waardoor STVV een ronde verder mag en Cercle in het sukkelstraatje blijft.