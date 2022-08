Sassport Boezinge en KVK Westhoek tegenover elkaar in Beker van België: “Westhoek favoriet, maar wij gaan onze huid duur verkopen”

De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is voor het gros van de ploegen pas begonnen, maar in de Croky Cup staat al een kraker van jewelste voor de deur. Sassport Boezinge en KVK Westhoek mogen in een pittige derby onder mekaar uitmaken wie een ronde verder mag bekeren. Coaches Angelo Paravizzini en Bruno Debo laten hun licht schijnen op de topper van zondag.

Eersteprovincialer Sassport Boezinge loodste zich met een verpletterende 8-0-zege tegen RFC Lissewege niet alleen naar de volgende ronde van de Croky Cup, het mag zich meteen ook opmaken voor een derby op het scherpst van de snee tegen tweede amateurclub KVK Westhoek. Ongetwijfeld de match die bij de bekendmaking van de loting al met stip genoteerd stond bij Angelo Paravizzini en zijn troepen. Voor Bruno Debo en KVK Westhoek wordt het een volgende test in een voorbereiding die wisselvallig is begonnen. Op de vraag of er niet liever een minder pittige tegenstander geloot werd antwoorden de coaches, allebei aan hun derde volledige seizoen bezig, unaniem.

Bruno Debo: “We zijn in de eerste plaats blij dat we een verre verplaatsing hebben kunnen vermijden. Dat we dan richting Boezinge trekken, maakt het vooral voor onze supporters alleen maar mooier. Voor mij als Kotrijkzaan is dat derbygevoel er nu niet meteen, maar ik kan me inbeelden dat het voor spelers en supporters extra kriebelt.”

Angelo Paravizzini: “Ik ben zelf Roeselarenaar, maar bij mij kriebelt het toch wel een beetje hoor. (lacht) Ik merk en voel dat er hier veel animo is rond de wedstrijd en dat maakt het alleen maar mooier. Het kleine Boezinge tegen het grote Ieper, dat maakt toch altijd iets los bij de mensen. Bovendien kunnen we ons als eersteprovincialer in de perfecte underdogrol plaatsen en vrij ontspannen naar de match toeleven. Stel dat we tegen een reeksgenoot waren uitgekomen, dan was de druk veel groter geweest.”

Hoe schatten jullie de kansen op kwalificatie en de sterkte van de tegenstander in?

Bruno Debo: “Wij mogen door iedereen dan wel als favoriet genoemd worden, we zijn enorm op onze hoede. Twee jaar geleden verloren we een oefenmatch tegen Sassport en sindsdien zijn zij alleen maar sterker geworden. We kennen ook het systeem-Paravizzini. Een compacte 3-5-2 die moeilijk te bespelen is en waaruit constant gevaar op de tegenaanval dreigt.”

Angelo Paravizzini: “Mijn kern is dit seizoen sterker en evenwichtiger, misschien zou Bruno dus wel eens kunnen verrast zijn door mijn systeem zondag. (lacht) Ik vind al enkele jaren dat Westhoek over een kwalitatief heel sterke kern beschikt, maar op één of andere manier komt het er niet altijd uit. Het is ook dit seizoen een heel evenwichtige kern zonder minpunten die eigenlijk in elke linie over meer kwaliteit dan wij beschikt. Zij zijn dus duidelijk favoriet, al zullen wij onze huid heel duur verkopen.”

Bruno Debo: “Sassport telt met Jonas Vandermarliere, Kevin Chateau en Gillian Vervacke ook enkele ex-spelers van bij ons. Zij zullen ongetwijfeld willen tonen wat ze in hun mars hebben.”

Op welke manier willen jullie de tegenstander zondag pijn doen?

Bruno Debo: “Met ons loopvermogen op het middenveld en voorin zullen wij Boezinge trachten uit evenwicht te brengen. Ik beschik ook over voldoende spelers met de individuele kwaliteiten om het verschil te maken.”

Angelo Paravizzini: “In de oefenmatch twee jaar geleden hebben we bewezen dat we Westhoek pijn kunnen doen vanuit de omschakeling. Ondertussen is er veel veranderd en zijn beide ploegen sterker geworden. Wij beschikken over een mooie mix van voetballend vermogen en fysieke kracht, we zijn dus zeker in staat om het nodige weerwerk te bieden.”

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is nog bijzonder pril, maar met welk gevoel kijken jullie terug op de voorbije weken?

Bruno Debo: “Met gemengde gevoelens! Een bevredigende zege op Roeselare-Daisel werd gevolgd door een zure 4-1-nederlaag bij Winkel Sport. Daar bleek dat we nog te gemakkelijk kansen en goals weggeven, een werkpunt naar zondag en de komende weken toe.”

Angelo Paravizzini: “Ik was vooral aangenaam verrast door de fysieke paraatheid van mijn spelers. We hadden wat geluk met de loting en zo konden we vorige week het nodige vertrouwen opdoen in de 8-0-zege tegen Lissewege. Nu volgt een nieuwe fase in de voorbereiding waarin we zullen moeten tonen dat we klaar zijn voor het grote werk.”

Wij nemen aan dat er geen ambitie is om de beker te winnen. Hoe ver hopen jullie te komen in de Croky Cup?

Bruno Debo: “Wij zouden heel graag nog enkele rondes verder bekeren. Het zijn altijd wedstrijden met een extra dimensie waarin ik bovendien, zoals in oefenmatchen, slechts een beperkt aantal spelers kan selecteren. Dat houdt iedereen scherp.”

Angelo Paravizzini: “Wij willen elke match winnen, beker of competitie, dat maakt niet uit. Dat gevoel wil ik in het DNA van mijn spelersgroep zien te slijpen. Uiteraard zullen we de beker niet winnen, maar het wordt een heel interessante test voor ons.” (TV)

Zondag 7 augustus om 16 uur: Sassport Boezinge – KVK Westhoek.