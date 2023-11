Royal Knokke FC stunt in de beker tegen eersteklasser KV Mechelen: “De zee ging open”

Het Graaf Burgemeester Leopold Lippens park barstte uit zijn voegen voor de komst van KV Mechelen in de zestiende finale van de Croky Cup.

Tijdens de reguliere speeltijd bleef de score blank. Wederzijdse kansen werden onderschept door secure verdedigers of twee uitstekende doelmannen. In de verlengingen ontplofte de wedstrijd. Na 107 minuten bracht Abdallah Kermin Mrabti de bezoekers op voorsprong. Toen begon het sprookje voor de kustformatie in het algemeen en voor kapitein Ruben Vanraefelghem in het bijzonder. De aanvoerder doet ons het verhaal.

“Gelukkig kregen we de goal tegen vroeg in de verlengingen”, zei hij achteraf. “Dan weet je als ervaren voetballer dat er nog pakweg twee kansen volgen. De coach gaf me opdracht meer naar voor te trekken. Ik kreeg het leder toegespeeld in de omgeving van de middellijn en rukte op. Iedereen week uit naar de buitenkant, de zee ging open. Zonder dat ik het zelf besefte doemde ik alleen op voor keeper Yannick Thoelen en vloerde hem. Voor mij was het daarna eenvoudig om alle euforie te bannen en me te concentreren op de strafschoppen. Je moet gewoon dat kopje leegmaken.”

“We begonnen de penaltyloterij super want onze ballenpakker Merveille Goblet stopte de eerste elfmeter met een prachtige redding. Die van ons gingen er allemaal in. Zelf nam ik de vierde. Als ouderdomsdeken ben ik die druk al gewoon. Anderzijds vind ik het grote klasse van mijn jonge ploegmaats dat ze zo flegmatiek hun strafschop feilloos omzetten. En ja, dan geraakten we in uiterste vervoering, vergelijkbaar met destijds toen we bekerhouder Standard Luik, getraind door Michel Preud’homme, met 1-2 uitschakelden. Ik kan je verzekeren dat we serieus gefeest hebben, samen met de supporters, die eveneens uit de bol gingen.”

Voetjes op de grond

“Even genieten mag nu. Op 1 november zat ik lekker thuis met de kindjes. Het gezinsmoment is het mooiste wat bestaat in mijn leven. Straks begint de voorbereiding op het duel van zondag 5 november op bezoek bij Oud Heverlee Leuven. Die rivalen prijken achter ons, we zouden best iets oogsten. Iedereen zal nu de killers van een profclub van het hoogste niveau te grazen willen nemen. We zullen ons vel duur verkopen en de trainersstaf zal ons wel met de voetjes op de grond houden.” (JPV)