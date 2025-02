Racing Waregem naar finale Beker van West-Vlaanderen

Woensdagavond kreeg Racing Waregem in de halve finale van de Beker van West-Vlaanderen zijn sportieve revanche na de competitienederlaag van een paar weken geleden. De Rassing klopte Zwevegem met 3-1 en het speelt de finale tegen de winnaar van het duel Aalbeke-Sassport Boezinge. Zaterdagavond won het op Sparta Heestert met dezelfde cijfers. Tjardo Vanderghinste scoorde in beide partijen.

“Wij hebben een mooie week achter de rug met overwinningen tegen Marke, de bekermatch tegen Zwevegem en nu ook de derby op Heestert”, stelt Tjardo Vanderghinste. “Vorig seizoen sneuvelden wij in de halve finale van de Beker van West-Vlaanderen en na het verhaal Ingooigem wilden wij dit keer absoluut die finale halen. Gemakkelijk ging dat echter niet. In een vrij evenwichtige eerste helft kwamen wij voor, maar ook Zwevegem kreeg enkele mogelijkheden. Na de pauze verdubbelden wij onze voorsprong en gelukkig konden wij de match na de Zwevegemse aansluitingstreffer beslissen met een derde goal. Op Heestert kwamen wij erg moeilijk uit de startblokken en wij slikten meteen een doelpunt. Heestert zette ons goed vast tot wij voor een ander systeem kozen en groeiden in de match. In de eerste helft sloot de ref de ogen voor een duidelijke penaltyfout, maar na de rust zetten wij orde op zaken. Op het uur stelden wij verdiend gelijk, van op de stip namen wij de leiding en maakten de match dood met een derde goal. Na de bekerfinale willen wij ook graag doorstoten naar de eindronde. Alles ligt nog dicht bij mekaar en wij zullen er dan ook alles aan doen om onze inhaalmatch tegen Club Roeselare te winnen. Op papier zou dat moeten lukken, maar de realiteit is soms anders, zeker tegen een ploeg die strijdt voor het behoud. Bij winst zouden wij onze dichtste achtervolgers Heestert en Wevelgem alvast op enkele lengten kunnen plaatsen in de strijd voor een eindrondeticket. Wij weten dus waar wij voor staan en wij zullen ons daar extra voor opladen.”

SV Wevelgem

Na negentien seizoenen in het shirt van Racing Waregem was Tjardo Vanderghinste toe aan een nieuwe uitdaging en volgend seizoen trekt hij naar reeksgenoot SV Wevelgem City. (IVD)

Zaterdag 1 maart om 19.30 uur: Racing Waregem A Club Roeselare.