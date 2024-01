KV Oostende bereikt halve finales beker van België na nieuwe stunt tegen RWDM

KV Oostende heeft woensdagavond een nieuwe bekerstunt gerealiseerd. Nadat het eerder al KRC Genk uitschakelde, haalde de geplaagde rode lantaarn uit de tweede klasse het in de kwartfinales ook van RWDM. De kustploeg won verdiend met 2-0 en staat zo tussen de laatste vier.

Wat verkeerd loopt in de competitie, gaat voor Oostende juist in de beker. De kustploeg hield in de openingsfase gelijke tred met RWDM en trof zowaar als eerste raak. Al kende het wel de nodige meeval bij zijn doelpunt. RWDM-doelman Guillaume Hubert, die vorig seizoen nog uitkwam voor Oostende, blunderde op een schijnbaar ongevaarlijk afstandsschot van de Schotse middenvelder Ewan Henderson. Ondanks de voorsprong koos Oostende verder voor de aanval. RWDM zette voor de rust amper iets tegenover de Oostendse voorsprong.

Onmondig RWDM

Na de pauze kwamen de Brusselse bezoekers wel frisser voor de dag, maar een doelpunt bleef uit. In plaats van de 1-1 viel aan de overzijde zelfs de 2-0. Na een goede aanval over de rechterkant knalde Brent Laes een voorzet van Massimo Decoene knap in het dak van het doel. De kustploeg had de smaak nu helemaal te pakken en kreeg nog enkele goede kansen, maar wist de score niet meer verder aan te dikken. RWDM was, op een schot van de ingevallen Pathe Mboup en een late kans voor spits Makhtar Gueye na, ook in de tweede helft onmondig.

Wie Oostende tegenkomt in de volgende ronde is nog onduidelijk. Door de hevige sneeuwval werden de bekerwedstrijden OHL-Antwerp (de winnaar treft Oostende) en Union-Anderlecht uitgesteld.