KV Kortrijk uitgeschakeld in achtste finale van Croky Cup

RWDM heeft zich dinsdagavond als eerste team geplaatst voor de kwartfinales van de Belgische voetbalbeker. De Molenbekenaren versloegen Kortrijk met 0-1. Reine-Adélaïde maakte diep in de tweede helft de enige goal.

In een kansarme eerste helft had de thuisploeg het meeste balbezit maar de toeschouwers in het Guldensporenstadion zagen toch weinig om zich op een koude decemberavond aan op te warmen. Henen had kort voor de pauze wel een knappe plaatsbal in petto, maar RWDM-goalie Hubert (die Defourny verving) redde.

Na de koffie kregen de bezoekers uit Molenbeek net voor het uur een uitgelezen kans om op voorsprong te komen maar Le Joncour slaagde er nog in over te trappen.

Kortrijk bleef de betere kansen hebben maar in de 81e minuut kreeg de hekkensluiter uit de Jupiler Pro League toch het deksel op de neus. Na goed voorbereidend werk van Dailly zorgde de Fransman Jeff Reine-Adélaïde tegen de gang van het spel in voor de 0-1.

De Kerels gingen in de slotfase nog verwoed op zoek naar de gelijkmaker, maar die bleef uit. RWDM stootte zo op een diefje door.

De overige achtste finales in de Croky Cup worden woensdag en donderdag afgewerkt. Het is onder meer uitkijken naar het duel tussen bekerhouder Antwerp en Charleroi, de West-Vlaamse derby Club Brugge/Zulte Waregem en de klassieker Anderlecht/Standard.