Eupen bekert verdiend verder na winst tegen Zulte Waregem

Het bekeravontuur voor Zulte Waregem zit er al op. Na een goede eerste helft waarin ze twee doelpunten scoorden, gaven ze het in de tweede uit handen. Eupen prikte twee keer tegen in de reguliere speeltijd waardoor er verlengingen gespeeld werden. In het extra halfuur schopte Prevljak met zijn derde doelpunt van avond zijn ploeg naar de volgende ronde. Een pijnlijke nederlaag voor Essevee.

Na de overwinning van Anderlecht eerder in de Beker van België was het aan Zulte Waregem en Eupen om hun bekerduel af te leggen. Essevee zakte met vertrouwen af naar de Oostkantons. Afgelopen weekend won het de kelderkraker tegen Beerschot met 2-0. Dat vertrouwen zag men meteen terug op het veld. In het wedstrijdbegin nam de ploeg van Dury het heft in eigen handen en voerde het langzamerhand druk uit op Eupen. De West-Vlamingen tikten goed rond, maar verslikten zich enkele malen in hun passes.

Twee keer Gano

De man van de eerste helft, naast Gano, was Fadera. De passes van de jonge Gambiaan waren telkens loepzuiver en die lag ook aan de basis van de eerste grote kans voor Essevee. Een mooie bal van zijn voet raakte tot bij de voet van Gano die hem op zijn beurt in één tijd naar Kutesa verstuurde. De Zwitser leek hem simpel binnen te tikken, maar doelman Himmelman stond in de weg, geen 0-1. Niet veel later was Fadera er opnieuw. Hij schudde een perfecte voorzet uit zijn mouwen en bediende de boomlange Gano, die de bal simpel binnenkopte, nu wel 0-1. Een verdiende voorsprong voor een gretig Zulte Waregem.

Na het tegendoelpunt kwam Eupen zich wat meer moeien. Het spel ging goed op en neer, maar Eupen gaf te veel ruimte bloot op hun linkerkant. De zwart-witte verdediging maakte het die van Zulte Waregem moeilijk door telkens lange en hoge ballen te versturen. Ngoy kreeg uit zo’n diepe bal de perfecte mogelijkheid voor de 1-1. De jonge Belg sneed naar binnen, maar Bossut pakte uit met een parade. Toch was het opnieuw Essevee die scoorde. Assistkoning Dompé vond met een hoge voorzet het hoofd van Gano. Die buffelde zijn tweede doelpunt van de avond binnen, 0-2. Zinho Gano blijkt dit seizoen van goudwaarde te zijn voor dit Zulte Waregem. De fusieclub leek op rozen te zitten.

Eupen meester

Eupen trok in de tweede helft het laken meer naar zich toe. De Oostkantonners begonnen fel aan de tweede helft met enkele kansen en versnellingen van Beck en Heris. Gelukkig voor Zulte Waregem waren ze niet verontrustend, maar het team van Dury zakte hierdoor wel wat terug. Eupen vond eindelijk zijn spel en werd dominanter.

Wat Gano kon in de eerste helft kon, kon Prevljak in de tweede beter. De Bosniër bezorgde Eupen een aansluitingstreffer. Bossut kon een schot Peeters niet klemmen en de sluwe Prevljak profiteerde ervan, 1-2. Verdiend voor Eupen.

De druk op de ketel bleef toenemen voor Zulte Waregem. Een gelijkmaker hing in de lucht, want Eupen sprokkelde kans na kans bij elkaar. Lang duurde het niet vooraleer de 2-2 op het scorebord stond. Opnieuw was het Prevljak die de netten deed trillen. Een ontzettend zwak Zulte Waregem in de tweede helft, wat vooral de verdienste van Eupen was.

Na 90 minuten hingen de bordjes in evenwicht waardoor beide ploegen zich mochten opmaken voor een halfuur extra aan speeltijd. Eupen bleef niet bij de pakken zitten en ging op zijn elan van de tweede 45 minuten verder. Ex- Zulte Waregem-speler Stef Peeters bereikte met een goed bekeken lobje Prevljak. De Bosniër trapte met een gekruist schot de 3-2 binnen, wat ook de eindstand bleef. De invaller scoorde drie doelpunten in totaal. Essevee probeerde nog, maar het mocht niet meer zijn. Een pijnlijke bekeravond voor Essevee, die een 0-2 voorsprong uit handen gaf. Zondag trekt Zulte Waregem naar het Lotto Park voor een duel met Anderlecht. (EC)